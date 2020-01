I NUMERI

UDINE Con un aumento di donatori pari al 10% nel 2019, il Friuli Venezia Giulia si riconferma tra le Regioni più virtuose per donazione e trapianto di organi. Più donatori significa più possibilità di salvare una vita e poter donare un organo. Contestualmente all'incremento dei donatori, così, è cresciuto anche il numero di trapianti di organi effettuati nei centri abilitati della regione, aumentati addirittura del 21%. Complessivamente, in Friuli Venezia Giulia, dalla nascita del sistema di coordinamento dei trapianti regionale - avviato oltre 20 anni fa, nello stesso periodo in cui è stata emanata la legge nazionale istitutiva della rete trapianti - sono stati eseguiti 2.381 trapianti. In questo stesso arco di tempo le donazioni sono passate da 700 a 1.700 all'anno. Sono numeri importanti se si pensa che ogni procedura di trapianto coinvolge 150 addetti con varie professionalità che fanno parte di un sistema di 15mila professionisti. In Italia sono 60mila le persone trapiantate, mentre ogni anno circa 9.000 persone sono iscritte alle liste di attesa per un organo. Nel 2018, su 1371 donatori utilizzati in Italia, ovvero quei donatori dai quali è stato prelevato e trapiantato almeno un organo, 30 sono stati i donatori utilizzati in Fvg, saliti a 35 nel 2019 sui 1367 di tutto il Paese e con un'età media di circa 58 anni, lievemente inferiore alla media nazionale. Un altro dato importante riguarda le dichiarazioni di volontà alla donazione: ad oggi il 97% dei Comuni è abilitato a recepirle al momento del rinnovo della carta di identità, un'adesione che ha portato a 103mila le persone disponibili a donare. Nel 2019 sono risultate in calo, rispetto all'anno precedente, le opposizioni alla donazione, scese al 28,3% contro il 30,2 del 2018. Sono tutti numeri importanti se si pensa che sono migliaia i pazienti in attesa di ricevere un organo. In Friuli Venezia Giulia, al 30 novembre 2019 erano iscritti 139 pazienti per un rene, 30 per un fegato e 19 in attesa di un cuore. Persone a cui il sistema trapianti cerca di dare risposte grazie alle donazioni, ma non solo di organi. Un trapianto, infatti, necessita di elevate quantità di sangue da trasfondere e per questi interventi è indispensabile avere scorte sufficienti. Anche in questo caso il Fvg si conferma una regione virtuosa grazie a tutti i suoi donatori.

Lisa Zancaner

