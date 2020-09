I NUMERI

UDINE Arrivano le statistiche scientificamente fondate a certificare ciò che l'esperienza evidenziava ogni giorno, nel periodo del lockdown: le esportazioni del Friuli Venezia Giulia nel secondo trimestre del 2020 non si sono bloccate, ma certamente sono decisamente rallentate, tanto da chiudere a -26,7 per cento. È il dato emerso dalla elaborazione del ricercatore dell'Ires Alessandro Russo su dati Istat. A incidere maggiormente sul calo è stato l'andamento negativo del mese di aprile, rispetto al quale «la diffusa ripresa dei mesi successivi» ha consentito di contenere i danni ma non di azzerarli. Nel complesso nei primi sei mesi dell'anno il Friuli Venezia Giulia ha perso un miliardo su base annua, cioè il 14,1% del valore nel rapporto con l'anno precedente. Un andamento che la regione condivide con il resto del Nordest, dove l'export a livello semestrale si è contratto del 14,3 per cento e con quello nazionale che ha registrato una diminuzione del 15,3 per cento. In parallelo alla diminuzione delle esportazioni sono calate anche le importazioni del Friuli Venezia Giulia del 21,9 per cento -, tanto che l'avanzo commerciale è rimasto quasi invariato a 3 miliardi. Riguardo all'andamento dei diversi settori merceologici, tutti hanno il segno meno, a eccezione di cantieristica e apparecchiature per le telecomunicazioni, due ambiti che hanno consentito alla sola provincia di Trieste di avere un secondo trimestre 2020 in aumento del 3,9 per cento rispetto allo stesso periodo di un anno fa. Complessivamente la provincia di Udine ha perso il 19,2 per cento del suo export tra aprile e giugno, Pordenone ha ceduto ancora di più, arrivando al 20,9 per cento. Gorizia si è fermata a un -13,8 per cento. Su questi risultati hanno inciso soprattutto il -19,2% della siderurgia, il 27,7% della meccanica strumentale e -24,3% della produzione di mobili. È stato il mercato europeo a essere meno recettivo, tanto che tutti i risultati dei tradizionali sbocchi per il Friuli Venezia Giulia chiudono in terreno negativo: verso la Germania l'export è diminuito del 22,5%, verso la Francia del 23,8%, addirittura del 30% quello in direzione della Gran Bretagna. Un po' meno accentuato il calo verso l'Austria, con un -12,3%. È andata decisamente meglio alle esportazioni con destinazione gli Stati Uniti (+7,9 per cento) anche se, avverte Russo, tale incremento è condizionato da un particolare settore, quello della cantieristica navale. Importante anche la crescita del flusso verso i Paesi Bassi (+38,7%), determinata però dall'andamento di un solo settore, quello delle apparecchiature per le telecomunicazioni.

FEDRIGA E RECOVERY FUND

Intanto ieri il presidente Fvg, Massimiliano Fedriga, ha definito «inaccettabile» che le Regioni non siano coinvolte dalla Stato nella programmazione degli interventi per utilizzare i fondi del Recovery Fund. Nella seduta della Conferenza delle Regioni, ha sostenuto che ci sono «tre questioni strutturali da approfondire inderogabilmente con il Governo: la necessità che esso quantifichi l'entità delle risorse da destinare ai progetti proposti dalle Regioni; l'inclusione delle Regioni nei processi di programmazione; il coinvolgimento delle Regioni nei progetti di valenza nazionale».

