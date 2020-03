Si spera definitivamente chiarita la situazione delle comunicazioni relative ai contagi da Covid-19 nei singoli comuni: i sindaci saranno informati. Il Governo, dopo un confronto con l'Anci, ha fatto dietrofront. È di ieri, infatti, la nota del capo della Protezione civile, Angelo Borrelli, che mette in chiaro le cose: «È consentito il trattamento di dati personali che risultino indispensabili alla gestione dell'emergenza sanitaria. Pertanto si pregano gli organi competenti di assicurare la trasmissione dei dati alle Prefetture, alle Forze di Polizia, ai Vigili del Fuoco nonché ai Comuni». Compresa l'importanza di questo passaggio, Anci Fvg ha deciso di sensibilizzare - tramite una nota a firma del presidente Dorino Favot - sia il governatore Fedriga che il suo vice Riccardi, chiedendo loro maggiore comunicazione nei confronti dei Comuni. Una iniziativa che fa seguito al disagio percepito dai primi cittadini, che chiedono di essere informati sulla situazione nei rispettivi Comuni, al fine di dare un migliore e più fattivo contributo a un rapido superamento della crisi, senza dimenticare l'applicazione delle indicazioni che giungono quotidianamente da parte della Protezione civile. Plaude all'intervento anche il sindaco di Ruda, Franco Lenarduzzi, coordinatore regionale Anci per i piccoli comuni: «Per noi è indispensabile conoscere al meglio la situazione dei nostri territori, per attuare tutte le possibili accortezze e strategie per arginare il contagio. Abbiamo assistito, in questi giorni, ad un rimpallo di comunicazioni. Prima una nota che lo prevedeva, poi una sospensiva e, infine, questo ultimo documento. Ora non si torni più indietro. Chi ha il compito di assicurare la sicurezza dei cittadini e la salute pubblica ha anche il dovere di gestire e far fluire i dati. Ora attendiamo che, al più presto, anche nella nostra regione, si attui questa disposizione. Dobbiamo fare in modo che le persone restino nelle proprie abitazioni per evitare la proliferazione del virus. Per questo avere informazioni aggiornate e complete è fondamentale».

© RIPRODUZIONE RISERVATA