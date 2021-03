IL CONFRONTO

UDINE «Se chiude la scuola faremo lezione nei centri commerciali». È una provocazione, ma è in quella scritta sul cartello fotografato da Manlio Zorzut, che si concentra la rabbia delle famiglie che hanno lottato con le unghie (e, nel caso di Zorzut, anche con due ricorsi al Tar Fvg assieme ad altri genitori) per ottenere di riportare in classe i loro figli al tempo della pandemia. Stavolta, ai genitori ribelli «mancano troppe caselle» da riempire di informazioni essenziali per dire se ci sarà o meno una nuova impugnativa, alla luce anche della recente presa di posizione del Tar Lazio. Ma, «a prescindere da un eventuale ricorso, se ci sarà o meno, secondo Zorzut, «se siamo messi male a livello di contagi e bisogna chiudere, allora deve chiudere tutto, non deve pagare solo o soprattutto la scuola. Se fossi professore, come provocazione, proverei a proporre ai miei alunni di fare lezione in un centro commerciale». Il nodo, per i genitori che non accettano che il prezzo più alto lo paghino i loro figli, è sempre lo stesso. «Con il covid-19 originale a gennaio l'Iss aveva proposto zona rossa oltre 250 contagi settimanali ogni centomila abitanti, proposta respinta dalle Regioni, a maggior ragione questo criterio deve valere con una variante inglese più contagiosa, pertanto non è accettabile una zona gialla o arancione con più di 250 contagi settimanali ogni centomila abitanti e solamente la scuola chiusa», dice Zorzut.

Secondo Priorità alla scuola Fvg, che lunedì ha scritto al presidente Fedriga e all'assessore Rosolen proponendo di continuare con la didattica in presenza almeno al 50% (e mascherine Ffp2 per docenti, personale e ragazzi) «non è corretto mettere alla gogna solo la scuola e distogliere lo sguardo dai luoghi di lavoro, dalle code fuori dai supermercati o dai centri commerciali». Per Giovanni Duca (Pas Udine) la scelta ventilata dalla Regione sarebbe «l'ennesima dimostrazione che non ci sono idee per gestire il contenimento della pandemia, che c'è un accanimento nei confronti della scuola e addirittura il governo ha deciso di abbandonare una linea di difesa della scuola. Questo ovviamente ha creato un'autostrada al governo regionale che non vedeva l'ora di poter agire sulla scuola senza il rischio di essere legalmente contrastato», sostiene Duca, secondo cui sarebbe «una misura senza senso atta al mero palesare che si fa qualcosa».

«Qui non si vede mai la luce in fondo al tunnel», dice Giovanni Da Pozzo (Confcommercio). «Le categorie colpite sappiamo quali sono. Ormai c'è quest'ansia, ormai una frustrazione da parte di alcuni settori economici. Non è colpa di nessuno. Ormai l'unica strada è quella dei vaccini. E allora che vengano buttati sul mercato più vaccini possibili, sennò diventa uno stillicidio. E tanti altri chiuderanno. Per molti diventa difficile adempiere ai propri obblighi economici. I ristori nazionali non sono stati all'altezza. Tutta la montagna ha saltato una stagione. La situazione è molto pesante. Ho chiesto a Fedriga di usare quell'equilibrio che l'amministrazione ha sempre dimostrato per cercare di ottemperare alle esigenze di tipo sanitario ed economico dove questo è possibile». Per Villiam Pezzetta (Cgil), vanno potenziati ristori e congedi. Con l'impennata dei contagi «è giusto continuare a tenere la salute al primo posto, con provvedimenti che siano parametrati ai profili di rischio e che garantiscano a imprese, lavoratori e famiglie le necessarie coperture. Non soltanto in termini di ristori e ammortizzatori, ma anche di congedi parentali». Tilatti (Confartigianato) promuove il presidente: «Le valutazioni del Governatore ci trovano in perfetta sintonia: se è necessario chiudere si chiuda, ma con rigore scientifico, in particolare nelle zone con il più alto tasso di contagio. La pandemia può essere battuta solo con un'accelerazione del piano vaccinale, che siamo pronti a sostenere: lo abbiamo detto oggi al Governatore offrendogli i nostri 22 ambulatori di medicina del lavoro sparsi in maniera capillare sul territorio». Il prefetto vicario Gloria Allegretto non ha nascosto la preoccupazione per «le strade piene di gente»: «La situazione è delicata. Ci si rende conto che altre chiusure e restrizioni potrebbero far scoppiare la gente. Ci auguriamo di andare verso tempi più sereni e che le vaccinazioni facciano il loro effetto».

Camilla De Mori

