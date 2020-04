FAMIGLIE IN QUARANTENA

UDINE E i nostri bambini?. E' indirizzata al vicegovernatore con delega Alla salute la lettera di una mamma alle prese con un decreto non molto chiaro. A lei fanno eco altri genitori alle prese con lo stesso dilemma: «Un parente (nonni o zii) può spostarsi dalla sua residenza a quella dei nipotini per assisterli nel caso in cui i genitori debbano andare a lavorare?».

Se lo chiedono, ma soprattutto chiedono risposte, mamme e papà che, come dicono loro «hanno la fortuna di avere un lavoro». Ma la questione non è chiara, almeno non lo è la risposta che questi genitori ricevono dalle forze dell'ordine e dalla protezione civile. «Non ho ricevuto una risposta che sia uguale si sfoga la mamma che ha scritto a Riccardi - perché nessuno vuole prendersi la responsabilità. Da alcuni mi è stato risposto che potrebbe essere uno stato di necessità, ma se incappo in un controllore particolarmente pignolo potrei avere dei problemi: le indicazioni non sono chiare e spesso lasciano libera interpretazione. Le famiglie che si trovano nella mia stessa situazione non sono poche e abbiamo bisogno di sentire che i nostri bambini non vengono abbandonati dalle istituzioni».

Insomma, non è chiaro se nonni o zii, comunque familiari, possono spostarsi da un Comune all'altro per badare ai nipoti mentre i genitori sono al lavoro, «così non fosse fa notare questa mamma mica posso lasciare i bambini a casa da soli?. Sarebbe abbandono di minore».

Altra questione, poi, quella relativa all'acquisto di materiale didattico. Alcuni genitori si sono visti negare nei punti vendita la possibilità di comperare quaderni, penne e matite, «ma dicono mica chiediamo di acquistare giocattoli?». In realtà, su questo punto la recente normativa fa chiarezza, anche se solo da pochi giorni, creando ancora incertezza tanto nelle famiglie quanto nei negozianti. Non essendo considerati beni di prima necessità, penne, matite e quaderni non potevano essere venduti nemmeno nella grande distribuzione.

Per prima ha risposto la Regione Piemonte, con un'ordinanza in deroga al decreto nazionale. A stretto giro la vendita è stata regolamentata su tutto il territorio nazionale, ma forse in Fvg l'informazione non è ancora arrivata a tutti, commercianti compresi. E tanti genitori sono ancora alle prese con questo problema, soprattutto nei piccoli comuni dove non viene fatta la consegna a domicilio, consentita anche per il materiale di cancelleria. Ci vorrà, probabilmente, ancora qualche giorno di pazienza per fare chiarezza e far giungere l'aggiornamento a tutti gli esercenti, in modo che i genitori possano liberamente comprare materiale per la scuola.

Lisa Zancaner

