I NOMIUDINE Comunque vada questa volta il presidente della Regione sarà un uomo. L'uscente Debora Serracchiani non ha infatti lasciato o sollecitato eredi al femminile per proseguire nel solco aperto da Alessandra Guerra negli anni Novanta e arato con determinazione dalla leader del Pd. È il primo elemento che emerge guardando la lista dei candidati alla presidenza della Regione 2018: tutti uomini, ma non tutti politici. Al curriculum di Massimiliano Fedriga, candidato del Centrodestra, si contrappone, per esempio, quello del candidato del...