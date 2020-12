I NODI

UDINE La pressione sugli ospedali continua ad essere alta, l'occupazione dei posti letto covid «sul filo del rasoio», tanto che si punta sulle cure domiciliari. Il direttore generale di AsuFc Massimo Braganti conferma un quadro complicato ma smentisce recisamente che ieri «sarebbe mancata per un paio d'ore la dotazione di ossigeno per i malati covid» all'ospedale di San Daniele, come sostenuto da Cristian Sergo (M5S) in una nota. A Braganti non risultano neppure «ambulanze in coda per ore nei vari Pronto soccorso udinesi» come sostenuto dal M5S. «Non è assolutamente vero che è mancato ossigeno a San Daniele. È stato comunicato che nel Pronto soccorso la capienza dei posti per accogliere i pazienti in trattamento di ossigeno si stava saturando a causa della pressione degli arrivi. Poi si sono liberati 3-4 posti, due dei quali si sono già riempiti». Insomma, «il rifornimento non è mai mancato, ma ad un certo punto erano arrivati al limite i 12 posti letto che possono permettere il trattamento. Poi il problema è rientrato. Ma siamo sul filo del rasoio», diceva ieri pomeriggio. In serata, ha comunicato che «tutti i 10 pazienti» che ne hanno necessità «sono regolarmente sottoposti a ossigenoterapia» e che c'erano 2 posti liberi. Alcune criticità in Alto Friuli, «dovute a un elevato consumo di ossigeno nelle strutture residenziali, e in una realtà della Bassa sono state immediatamente risolte con la creazione di un buffer a Gemona e l'attivazione di una rete virtuosa tra le farmacie che consente eventuali rifornimenti d'urgenza». Sul fronte dei posti internistici covid resta la «quasi saturazione in tutta l'Azienda. Stiamo cercando di potenziare l'assistenza a domicilio e le dimissioni dei pazienti dimissibili. Nella prima ondata la maggior parte veniva trattata a domicilio. Adesso stiamo superando di 10 volte i numeri di marzo». Il segretario delle Rsu dell'AsuFc Massimo Vidotto sostiene che «a Tolmezzo c'è un problema abbastanza importante di contagi fra il personale del Pronto soccorso e ci risulta che per non avere sovraffollamento alcuni pazienti sarebbero stati tenuti nelle tende esterne». Ma Braganti smentisce: «Le tensostrutture montate su richiesta degli operatori nell'ex camera calda al momento non sono utilizzate. Le abbiamo attivate per permettere lo scarico dei pazienti in una zona coperta e per avere ulteriori spazi per evitare assembramenti in caso di maggiore afflusso. Ma non ci è stato ospitato nessuno. Ci sono 3 persone nell'ex sala d'aspetto e 2 donne nell'ex astanteria». La Cisl proponeva di avvalersi di aiuti esterni? «Con la Cri c'è già uno scambio reciproco. Loro ci stanno aiutando con due turni 8-20 per il contact tracing e io ho autorizzato il personale fuori orario a dare supporto alla Cri per i trasporti». Le indicazioni dei sindacati dei medici? «Stavamo già perseguendo l'obiettivo di ridurre le prestazioni non salvavita».

