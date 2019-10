I nodi dei trasporti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOLATISANA Benvenuti a Latisana, ma la cartolina che si presenta non rispecchia l'accoglienza dei latisanesi. Già, perché il terminal dei bus di Latisana, costruito da poco più di un decennio, pur essendo funzionale per la posizione sembra abbandonato a se stesso. Peccato per quella che di fatto non è altro che una cartolina per le migliaia di persone che ogni anno vi transitano, che al loro arrivo si ritrovano un terminal sporco, con pochi servizi e con le toilette che di dignitoso hanno probabilmente solo il nome. La struttura...