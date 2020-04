LA PROTESTA

UDINE «Consegniamo le chiavi di ogni porta, vi lasciamo fare. Sarebbe tragicomico vedervi sanificare ogni piastrella e sgabello, misurare le distanze, pensare alla temperatura del frigorifero e alla tracciabilità dei prodotti. La quotidianità di chi fa impresa è difficile: gioiamo spesso per una giornata andata bene ma non ci demoralizziamo per una andata male. Abbiamo la pelle dura, ma l'affronto in questo caso penetra come una spada anche attraverso la pelle più dura. Abbiamo protestato senza alzare la voce, perchè il silenzio a volte vale più di mille inutili parole. Tocca a voi tacere e agire. In attesa di celeri sviluppi». Si è chiusa così, la lettera che Debora del Dò ha letto, tra le lacrime, davanti al sindaco Fontanini, nell'atto che ha preceduto la riconsegna simbolica delle chiavi dei locali udinesi, stremati dall'emergenza coronavirus. Assieme al collega Luca Rizzi, la titolare dell'Osteria Da Dalia, ha portato all'attenzione dell'amministrazione comunale la lista delle richieste della categoria che la sera prima assieme a commercianti ed esercenti udinesi, ha acceso le luci delle rispettive attività per chiedere di poter riaprire al più presto. «Da due mesi a questa parte siamo stati messi all'angolo... dimenticati ha aggiunto -. Le nostre realtà commerciali non hanno discusso quando, senza preavviso, ci è stata imposta la chiusura. Abbiamo compreso l'emergenza sanitaria e ci siamo chiusi in casa, barricati, e nel frattempo passavano i giorni, poi i mesi e tutto continuava a tacere. Oggi, come mai, ci sentiamo presi in giro... Calpestati. Il presidente del consiglio non ci ha mai fatto ben intendere in che direzione stessimo andando ma abbiamo stretto i denti, con rabbia ma disarmati. Ora abbiamo bisogno di voi, voi tutti, partendo dal comune di cui lei, Sindaco, è il primo cittadino».

LA RISPOSTA DEL SINDACO

«La vostra è una protesta civile e intelligente ma determinata contro l'assurda e pericolosa decisione del Governo di fissare la data di riapertura dei locali per il primo giugno» ha risposto il sindaco. «Ho ascoltato le loro parole, arrabbiate e allo stesso tempo commosse, che sono la migliore testimonianza delle difficoltà che la categoria sta affrontando ma anche della passione di chi lavora in questo settore, e ho spiegato quello che il Comune ha fatto e ha intenzione di fare, dalla sospensione della tassa sui rifiuti e sull'occupazione del suolo pubblico all'ampliamento gratuito delle superfici esterne al calmieramento dei costi degli affitti». «Ma non basta ha aggiunto Fontanini -. Occorre che il Governo non solo permetta l'apertura immediata, almeno in realtà come quella di Udine in cui la situazione è sotto controllo, ma dica in che modo dovrà avvenire, quali saranno le misure che i locali dovranno adottare e quali azioni verranno messe in campo a livello centrale per evitare che un intero comparto diventi la vittima sacrificale di questa epidemia, con conseguenze sociali drammatiche a partire dalle famiglie dei titolari, dei gestori e dei dipendenti. Udine ha dimostrato di saper gestire l'emergenza, ora pretendiamo di poter dimostrate che siamo in grado di tornare in sicurezza alla normalità», ha concluso il sindaco.

FEDERALBERGHI

Federalberghi Fvg ha inviato alle imprese il protocollo nazionale sicurezza, un documento contenente i passaggi essenziali per garantire misure efficaci di prevenzione della diffusione del virus sempre allo scopo di tutelare la salute degli ospiti e dei collaboratori e di realizzare l'equilibrio necessario per garantire l'erogazione del servizio in condizioni di sicurezza e sostenibilità, evitando tuttavia di snaturarne le caratteristiche. «Il governo sta clamorosamente sbagliando nell'impedire di ripartire a un territorio come il nostro in cui il contagio è sotto controllo, ma noi, anche con questa iniziativa, vogliamo dimostrare di essere del tutto pronti per una riapertura in sicurezza», sottolinea la presidente regionale Paola Schneider. Il protocollo è stato redatto da una task force costituita a iniziativa di Federalberghi composta da imprenditori e dirigenti, espressione delle diverse categorie e tipologie di strutture turistico ricettive, con l'ausilio di consulenti in materia di igiene e sicurezza e sotto la supervisione del professor Pierluigi Viale dell'Università di Bologna, direttore dell'Unità Operative Malattie Infettive del Policlinico di S. Orsola.

