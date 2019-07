I Nas nel salumificio, l'azienda: «Noi sempre corretti»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOUDINE Nell'ambito di un'indagine, i carabinieri del Nas di Udine e il personale dell'Azienda sanitaria, hanno compiuto delle verifiche anche nel salumificio Dentesano di Percoto. In seguito ai controlli, come si apprende da una nota ufficiale del Nucleo, sarebbero state sequestrate diverse confezioni di wurstel e delle partite di carni bovine e suine, in quanto, secondo il Nas, sarebbero state «congelate in maniera inappropriata e di origine e qualità diverse rispetto a quelle indicate in etichetta». Inoltre, circa 600 prosciutti, si...