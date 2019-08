I mercati però non si fermano mai «È il periodo più redditizio dell'anno»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'ALTRA FACCIAUDINE Un'attività che non va in ferie nemmeno a Ferragosto è quella dei mercati. «In alcuni comuni, dipende anche dal regolamento, se il giorno del mercato cade il 15 agosto, il mercato non c'è, ma nelle località turistiche gli ambulanti lavorano eccome spiega Cristiano Zabeo, presidente della federazione ambulanti Comunque, nella settimana di Ferragosto il mercato non va in ferie. Agosto per noi è un momento in cui si raccoglie anche una vocazione turistica» e il riferimento non va solo a Lignano o Grado, ma a tutto il...