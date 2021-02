IL CASO

UDINE Centri unici di prenotazione diventati «gironi infernali per i cittadini più fragili», burocrazia imperante, «continui andirivieni al limite della vessazione» fra una telefonata senza risultato e varie puntate nella struttura deputata a fissare gli appuntamenti. Il tutto ai tempi del covid. È così che i sindacati dei medici di base raccontano le tante odissee dei loro pazienti, alle prese con i Cup e le prescrizioni di visite non urgenti. Un problema non nuovo (e già portato anche all'attenzione della Regione), che, però, dicono, continua a restare irrisolto, nonostante l'intervento la scorsa estate, del direttore generale dell'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale. Se Ezio Beltrame (Fimmg) ha posto il tema anche all'ultimo comitato aziendale dell'AsuFc, Stefano Vignando in qualità di segretario regionale Snami ha scritto una lettera a tutti i direttori generali per sollecitare una soluzione.

SNAMI

Vignando cita un caso limite, di un paziente che «il 9 settembre ha fatto una visita urologica a Udine. Nel referto lo specialista ha indicato i tempi dei controlli a 6-8 mesi, rilasciando un promemoria cartaceo. Sapendo dei tempi lunghi per le prenotazioni, il paziente di quasi 80 anni va allo sportello di Palmanova ma gli viene detto che ancora non è possibile. Ci torna 4 volte di persona senza successo. L'ultima, il 15 gennaio, gli viene detto che potrebbe prenotare, ma che purtroppo l'impegnativa è scaduta perché dura 120 giorni e che quindi deve recarsi dal suo medico di base per farsela rifare». Ma, dice Vignando, di casi come questo, «segnalato per le vie brevi il 27 gennaio al referente dell'Azienda», ne capitano a bizzeffe. «Solo a me questa settimana sono accaduti 7-8 casi. Moltiplichi per 800 medici di medicina generale... Ricevo segnalazioni continue da tanti miei iscritti, da Pordenone a Monfalcone a Udine». Nella lettera inviata parla di «segnalazioni sempre più frequenti e insistenti» di medici indignati perché i loro assistiti sarebbero sottoposti a «continui andirivieni ai limiti della vessazione» ai Cup nel tentativo di prenotare le prestazioni contenute nelle impegnative degli specialisti con tempi definiti. Il fenomeno era venuto alla luce con prepotenza a maggio-giugno, dopo la prima ondata, quando si era aggiunto il nodo delle prestazioni sospese. Ma allora era stato «segnalato e risolto a seguito dei nostri interventi» grazie ad una circolare del direttore generale di AsuFc. Ma ora torna d'attualità. «È una cosa vergognosa sottoporre dei pazienti fragili, pluripatologici e anziani, a questi andirivieni. È una vessazione continua», dice Vignando.

FIMMG

Anche l'ex assessore regionale Ezio Beltrame parla di «una cosa indecente, non un semplice problema. Lo abbiamo segnalato con lettere documentate, abbiamo fatto riunioni, ma non serve a niente. Il Cup è diventato un centro di burocrazia, non di interazione clinica. Vigono regole incredibili e assurde. È un problema non dei singoli Cup, ma di regole da rivedere». Beltrame rammenta che «non esiste nessuna scadenza delle ricette. Se il medico indica la priorità urgente e il paziente prenota dopo 15 giorni, allora non sarà più con urgenza perché il cittadino ha perso il beneficio. Ma la ricetta non scade mai. Poi capita che se uno mette la dicitura visita, si riescono a prendere certi appuntamenti, ma se c'è scritto controllo no». E così, all'atto pratico anche lui si ritrova «ogni giorno decine di persone che vengono a farsi riscrivere la ricetta con questa storia della ricetta scaduta, anche se non scade mai». E, aggiunge, «ogni giorno ricevo decine di segnalazioni dai colleghi dell'ex azienda 3, che sono incavolati per lo stesso motivo. Purtroppo anni fa è stata fatta la scelta di esternalizzare il Cup e così adesso dentro non hai personale che da 30 anni lavora nel sistema sanitario, ma essendoci persone che magari fino al giorno prima facevano un altro mestiere, vengono governate solo da continue circolari, talvolta fuorvianti», sostiene Beltrame. Quello che lo fa arrabbiare è che proprio adesso, in piena pandemia, «quando diciamo alla gente di non andare in giro, invece, i pazienti sono costretti a girare inutilmente da un ambulatorio all'altro. Proprio quando gli diciamo di stare a casa e di venire in studio solo se serve per necessità di cura, non per burocrazia...». Secondo lui queste deviazioni «sono frutto di un meccanismo di governo burocratico fatto con le veline, che, unito all'esternalizzazione ha fatto questi disastri». In comitato aziendale, «stiamo cercando di avere delle risposte in tempi accettabili anche sul personale di studio e sulla medicina di gruppo».

Camilla De Mori

