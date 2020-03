(ss) «Vogliamo lavorare in sicurezza: il medico di medicina generale tutela la salute dei cittadini e quindi dobbiamo tutelare anche la nostra. Se ci ammaliamo chi si prende cura dei nostri 1.500 assistiti?». Una sorta di dichiarazione all'unisono, quella fatta dal presidente provinciale dell'Ordine dei medici Guido Lucchini e dal segretario provinciale della Fimmg (Federazione italiana medici di medicina generale) Fernando Agrusti. Quest'ultimo, proprio nelle vesti di segretario, ha scritto lo scorso 27 febbraio una lettera al prefetto di Pordenone Maria Rosaria Maiorino nella quale chiede misure cautelative visto l'evolversi della situazione epidemiologica da Coronavirus. «Il prefetto ha girato subito la lettera ai ministri degli Interni e della salute - sottolinea Agrusti - dandoci un immediato segnale di interesse».

Il segretario Fimmg ricorda nel documento le indicazioni che l'Inps ha rivolto alle strutture territoriali, sospendendo anche in alcune zone come il Friuli Venezia Giulia anche le visite medico-fiscali e le attività di relazioni con il pubblico che contemplino il contatto fisico con gli utenti. Nell'ambito di tali misure, tuttavia, nessun analogo strumento preventivo è stato definito per i medici di medicina generale, presidio di primo contatto fondamentale tra i pazienti e il servizio sanitario nazionale e regionale». Medici che, dunque, possono essere esposti al rischio di contagio. «C'è una decreto del ministero che permette ai medici di medicina generale di redigere telefonicamente i certificati di malattia, ma solo nei casi sospetti - spiega il presidente Lucchini - ovvero per pazienti che accusino sintomi potenzialmente riconducibili al Convid-19. Ma non basta. Serve qualcosa di più, «servono per i medici di famiglia misure preventive equivalenti a quelle dei medici fiscali». Magari cominciando dai dispositivi di protezione individuale che possano contenere i rischi di contagio, del quale finora sono del tutto privi. Intanto da oggi nei vari distretti saranno disponibili i kit per i medici di medicina generale che contengono una mascherina, guanti e una tuta speciale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

