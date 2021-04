Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL BOLLETTINOUDINE Nel giorno in cui si è superata quota 75 mila sul fronte delle persone guarite dal covid-19 in Friuli Venezia Giulia - sono state 97.490 quelle contagiate dall'inizio della pandemia risalgono leggermente le terapie intensive mentre calano i ricoveri negli altri reparti. Nelle ultime 24 ore 644 i nuovi positivi. I decessi registrati sono 16, ai quali si aggiunge uno avvenuto il 17 marzo per un totale di vittime che sale a...