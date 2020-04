ECONOMIA

UDINE «Non è quello che auspicavamo». Industriali di Udine ancora insoddisfatti delle misure che il Governo ha predisposto fino al 3 maggio per continuare a contenere la diffusione del Cornovirus e, soprattutto, per evitare una nuova temutissima ripresa dell'epidemia.

Se le persone dovranno continuare rimanere in casa, qualche apertura rispetto alla produzione e al commercio c'è stata dalle librerie ai negozi di vestiti per bambini, dalle cartolerie al commercio all'ingrosso di carta e cartone fino all'accesso alle fabbriche chiuse per compilare buste paghe e svuotare magazzini -, ma per la presidente di Confindustria Udine, Anna Mareschi Danieli, «l'ultimo decreto conferma l'impostazione precedente» e le aperture riguardano «marginalmente la manifattura».

Evidenzia il rispetto per le decisioni assunte, ma queste sono passate al vaglio con poca o nessuna possibilità di sopravvivere all'analisi industriale. «Abbiamo la sensazione che la politica non abbia compreso appieno la gravità dell'emergenza economica che è seguita a quella sanitaria - afferma la presidente - ogni settimana di chiusura in più rischia di pregiudicare la futura ripresa delle attività produttive».

INSISTENZE

Mareschi Danieli insiste sulla riapertura sin da subito delle aziende che sono in grado di garantire la sicurezza dei lavoratori. «Suggeriamo al governo sostiene - di superare i codici Ateco», cioè i codici che indicano la tipologia di produzione e che sono stati adoperati per individuare le attività che dovevano chiudere e quelle essenziali che potevano restare aperte dopo il decreto del 22 marzo scorso. Per Mareschi Danieli il concetto è «tanto semplice quanto chiaro: apra chi è in grado di garantire la sicurezza, indipendentemente da altre logiche settoriali. Chi non è in grado di farlo, si prenderà il tempo necessario per attrezzarsi e lo aiuteremo a farlo».

Pur assicurando di non voler far politica, Confindustria Udine imputa al Governo una mancanza di visione nei documenti varati e lo stesso dicasi per la cosiddetta Fase 2, per l'appunto la ripartenza. Al riguardo, «non solo bisogna pensare, bisogna fare e subito». L'elenco delle criticità continua, perché anche il decreto Liquidità, quello che prevede 400 miliardi a favore del tessuto produttivo, «ci lascia perplessi». Sostanzialmente perché la via del Governo per uscire dall'emergenza «è quella di favorire l'indebitamento delle imprese, ma questa non è una scelta indolore». Infatti, «più alto è l'indebitamento, più difficile diventa investire». Secondo Mareschi Danieli, inoltre, i tempi dei rientri dovrebbero arrivare a 10-15 anni rispetto ai 6 previsti e la garanzia totale dello Stato «dovrebbe essere allargata alla maggioranza delle imprese».

LIQUIDITÀ DALLA REGIONE

Intanto la liquidità ai lavoratori, ovvero la possibilità di intascare davvero quanto stabilito dalla cassa integrazione in deroga per coloro che sono stati costretti a casa, è stata garantita in Friuli Venezia Giulia dalla Regione in virtù degli accordi stretti a marzo con la Federazione regionale delle Banche di credito cooperativo e con la Banca Mediocredito Fvg. Lo sottolinea il presidente della Regione, Massimiliano Fedriga, ricordando che l'amministrazione regionale «si è mossa affinché i lavoratori non rimanessero senza alcuna forma di reddito per un periodo di tempo imprecisato». Era infatti questa la prospettiva, poiché l'ente deputato a erogare la cassa integrazione in deroga è l'Inps, le cui tempistiche però, come è stato verificato nel passato, raggiungono le settimane. Un problema di cui si erano fatti interpreti anche i sindacati, che hanno trovato nella Regione un pronto interlocutore per attivare procedure sperimentate nel 2009 negli anni della grande crisi, quando all'assessorato regionale sedeva, come ora, Alessia Rosolen.

FEDRIGA RASSICURA

«Il Fondo regionale di garanzia per l'accesso al credito da parte dei precari, costituito a Mediocredito, consente di velocizzare l'iter di concessione di liquidità specifica Fedriga -; l'accordo con la Federazione delle Bcc ha consentito un protocollo unico per anticipare sia la cassa integrazione in deroga, sia i Fis-Fondi di integrazione salariale, sia Cigo e Cigd, ovvero cassa integrazione guadagni ordinari e in deroga»

LENUOVE APERTURE

Da martedì, comunque, c'è chi e tornare a lavorare, stando alle ultimissime disposizioni governative: oltre ai librai e a chi gestisce negozi di cancelleria, vestiti per bambino e commercio all'ingrosso, possono rientrare nei loro studi i professionisti; sì a silvicoltura, produzione di fertilizzanti e prodotti chimici per l'agricoltura; con i pc si possono produrre anche componenti e schede elettroniche; via libera a opere idrauliche e alla manutenzione di treni e aerei oltreché del paesaggio; possono aprire, stando agli allegati del decreto, anche le lavanderie.

Antonella Lanfrit

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA