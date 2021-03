I LAVORI IN AULA

UDINE Il Centro rifiuti a Udine est rimane nel bilancio 2021. Nonostante la proposta del consigliere del M5s, Domenico Liano, di stralciarlo dal piano delle opere, infatti, l'impianto è stato confermato e, anche se dalla giunta è arrivata la disponibilità a valutare la sede più avanti, l'assessore all'Ambiente Silvana Olivotto ha sottolineato: «Io credo sia giusto portarlo avanti, non si può sempre dire di no a tutto». «Non possiamo revocare l'opera nel momento in cui riceviamo il contributo regionale ha commentato il vicesindaco Loris Michelini -, poi che si faccia o meno sarà deciso quando avremo i soldi. Sicuramente ci interessa avere una eco-piazzola per sgravare il lavoro di via Stiria e via Rizzolo, dove spesso ci sono code di utenti. Quella a Udine est ha rassicurato -, sarebbe comunque più piccola, ma andrebbe a vantaggio di tanti cittadini». Più netta l'assessore Olivotto: «Avevamo tempi stretti per chiedere i contributi regionali ha detto -, e avevamo individuato una zona a est, di fronte a via Riccardo di Giusto: a noi sembrava non impattante, ma è nato un comitato che si è opposto. Per non perdere il contributo abbiamo quindi individuato un nuovo luogo che ci sembrava adeguato, circondato solo da campi, ma anche lì è partita una raccolta firme. Purtroppo mi sembra che a Udine non vada mai bene niente: non è che noi individuiamo un posto per disturbare le persone, ma per migliorare la vita dei cittadini e dar loro un servizio. Adesso capiremo se portare avanti il progetto, ma io penso sia giusto farlo». Secondo Liano, invece, Udine non ha bisogno di un nuovo centro rifiuti: «Meglio piuttosto ha detto -, ristrutturare e ampliare gli orari di quelli esistenti». Delle 12 proposte del Pd, invece, ne è stata accolta solo una, presentata da Pierenrico Scalettaris, per confermare l'impegno alla dismissione dei passaggi a livello tra la stazione e bivio Vat.

NATALITÀ

Supporto ai centri di sostegno alla vita (in particolare il Cav) e creazione di un tavolo sulla natalità: i consiglieri di Fi, Giovanni Govetto ed Enrico Berti, hanno presentato un ordine del giorno sul tema, partendo dal presupposto che «non si può parlare di futuro senza parlare di vita umana, intesa come bene dal valore assoluto da tutelare e proteggere dal concepimento fino alla morte naturale, come indicato dalle vigenti normative». Il testo è passato con il sostegno di tutti, tranne del Pd. «Finalmente Udine torna ad essere città della vita ha commentato Govetto -. La città in passato è stata al centro di vicende che hanno molto interrogato sul valore della vita e della morte. Per molto tempo si è fatto fatica a parlare degli aspetti delicati connessi all'aborto e alla tutela e all'incoraggiamento alla vita. Questa delibera è un passo avanti, un piccolo punto di rottura verso questo tabù: si torna a parlare della vita come ricchezza, della famiglia come punto di riferimento». Il tema non poteva che far discutere e ieri è arrivata la replica delle consigliere Pd, Eleonora Meloni, Sara Rosso, Monica Paviotti e Cinzia Del Torre: «La tempestività con cui, proprio in occasione della Giornata internazionale della donna, il consigliere Govetto ha presentato un odg che va nella direzione opposta rispetto alle lotte e le conquiste delle donne, ha del retrivo e anche dell'offensivo hanno detto -. Il calo demografico si combatte con le pari opportunità, servizi per l'infanzia, servizi sociali e di assistenza all'avanguardia, che consentano alle donne di coniugare i tempi per la famiglia con i tempi per il lavoro. Fortunatamente la donna del fogolare domestico è un'immagine sbiadita. È inaccettabile che nel 2021 proprio a Udine, città dei diritti per eccellenza, si approvino furbesche proposte di sostegno alla vita, cercando di minare quel sacrosanto diritto di scelta sul nostro corpo. Per questo chiederemo che al neo costituendo tavolo partecipino anche i rappresentanti e le rappresentanti delle Famiglie Arcobaleno e le associazioni che si occupano dei diritti delle donne».

Al.Pi.

