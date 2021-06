Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

PROSPETTIVETAVAGNACCO Si iniziano a intravedere alcune flebili speranze per il futuro della Pilosio Spa e dei suoi lavoratori. Dopo oltre 40 mesi trascorsi dall'ottobre 2017, data in cui l'azienda di ponteggi aveva avanzato richiesta di ammissione al concordato preventivo, durante lo scorso fine settimana è stata avviata la procedura competitiva per la vendita dei beni mobili e delle Proprietà della società oltre che del Ramo d'azienda...