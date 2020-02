Dopo la lettera dei governatori, firmata anche da Massimiliano Fedriga, interviene l'associazione presidi. «Noi come dirigenti scolastici ci atteniamo alle circolari ufficiali pervenute attraverso il ministero dell'Istruzione e ministero della Salute. Alcuni presidenti delle Regioni hanno fatto delle richieste al Miur, vedremo che seguito avranno. Se ci saranno delle novità da questo punto di vista, noi le considereremo. Per il momento senza alcun problema ci atteniamo alle disposizioni avute». Secondo lei «in questo momento sono da evitare inutili allarmismi». Anche secondo la deputata del M5S Sabrina De Carlo «è inutile creare allarmismi. In questo momento delicato è compito delle istituzioni cercare di rassicurare laddove possibile la popolazione. Si sta facendo già di tutto per tutelare i cittadini, è inutile alzare i toni. Il Governo ha dimostrato di saper gestire bene la situazione: il ministero della Salute e degli Esteri hanno dimostrato di essere assolutamente sul pezzo, adottando tutte le misure necessarie». «I presidenti facciano i presidenti, non i medici o gli infettivologi, così di stregoni ne abbiamo già visti con i vaccini. Ascoltino l'Istituto superiore di Sanità e chi ha le competenze, senza trasformare in show populista anche le malattie». Così il segretario regionale Pd Fvg Cristiano Shaurli replica al presidente della Regione Massimiliano Fedriga il quale ha affermato che «come governatori abbiamo subito degli attacchi indegni», a proposito dei commenti di alcuni parlamentari di maggioranza alla lettera inviata assieme ad altri tre presidenti della Lega al ministro della Salute. «A Fedriga chiediamo di fermare la propaganda continua e di mettersi a lavorare sul serio aggiunge Shaurli per il territorio e non per la Lega. Farà meno notizia ma sarà più utile alla nostra gente».

