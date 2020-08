L'INIZIATIVA

UDINE Un patentino per lo smartphone al fine di «viaggiare in Rete con competenze corrette». È questo il contenuto sostanziale del percorso che l'associazione Mec mette a disposizione delle scuole per rispondere al meglio a uno degli impegni per un'educazione civica connessa con i tempi. Sei i moduli in cui si struttura, in coerenza con le competenze definite dalla Linee Guida varate dal Ministero dell'Istruzione a fine giugno: dietro le quinte di Internet, per capire le opportunità delle nuove tecnologie; privacy, doveri e diritti on-line, dai reati on-line all'identità digitale; rispetto ed emozioni in rete, l'empatia in rete contro il linguaggio d'odio; security, proteggersi da truffe, false identità e furto dei dati digitali; informazione on-line, orientarsi efficacemente nella rete evitando le fake news; dipendenze digitali: strumenti e strategie per un uso equilibrato del digitale. Ogni modulo prevede dei contenuti multimediali, delle schede didattiche per guidare l'attività in classe e degli strumenti di valutazione ad uso degli insegnanti che saranno messi a disposizione progressivamente nella prima parte dell'anno scolastico. Le scuole potranno accedere ai contenuti e alle formazioni per insegnanti attraverso una piattaforma dedicata che sarà presentata a settembre e successivamente sfruttarli all'interno del nuovo insegnamento sulla base delle priorità e delle esigenze interne di ogni istituto. «I contenuti sono costruiti in coerenza con il modello europeo DigComp 2.1 sulle competenze digitali», spiega Giacomo Trevisan, coordinatore dei progetti di Mec. «Si prosegue così il percorso già avviato per costruire con le scuole regionali un vero curricolo digitale verticale, dalla prima elementare alla quinta superiore, all'altezza delle sfide future. Il «Patentino per lo Smartphone» deve attestare l'effettiva acquisizione delle competenze minime per l'uso autonomo e consapevole dei dispositivi digitali: al completamento di tutti e sei i moduli è previsto il superamento di un test finale e sarà richiesto anche il coinvolgimento attivo dei genitori nel caso di studenti minori di 14 anni. Sotto a quest'età infatti il genitore è legalmente responsabile al cento per cento delle azioni online dei figli e per questo è prevista una formazione dedicata e la sottoscrizione di un impegno di vigilanza e guida dei figli nell'uso dei dispositivi digitali. Se lo studente non consegue il Patentino potrà comunque utilizzare lo smartphone, perché «è una responsabilità che spetta per legge alle famiglie e non può essere vincolata al superamento di un esame a differenza della patente di guida puntualizza Trevisan -. Molto dipenderà dalla motivazione della singola scuola che inserendo il percorso completo nelle attività scolastiche potrà mandare un messaggio forte a studenti e famiglie». Il progetto «Cittadinanza Digitale a Scuola», curato da Mec con il sostegno della Fondazione Friuli in sinergia con il Servizio apprendimento permanente e Fondo sociale europeo della Regione Fvg, prevede attività diversificate che includono la formazione anche di insegnanti e genitori sui temi della cittadinanza digitale, della prevenzione del cyberbullismo e sulle competenze necessarie per la Didattica a distanza, con riferimento particolare alle nuove esigenze nate dall'emergenza Covid.

A.L.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA