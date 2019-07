I giovani calciatori friulani in Canada difendono l'Italia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA SFIDAUDINE Il calcio friulano vola in Canada e rappresenta l'Italia. Dal 3 al 14 luglio, i talenti Under 17 della nostra regione scenderanno in campo a Toronto per sfidare sette rappresentative internazionali. Un torneo, nato per volontà del campione juventino Roberto Bettega, che per la prima volta ospita la rappresentativa del Friuli Venezia Giulia. A fare da scenario, lla prestigiosa International Soccer Cup Under 17 che si svolgerà nella città di Vaughan Toronto. L'annuncio è stato fatto sabato nella sede della Lega nazionale...