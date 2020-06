I GESTORI

LIGNANO La movida (ma controllata) riparte con il piede giusto a Lignano. Lo dicono i gestori dei locali che, pur con tutti i paletti (sacrosanti) delle misure anti-covid, sabato hanno visto riaffacciarsi un po' di quel movimento a cui le estati lignanesi erano abituate. «Siamo ancora lontani da un sabato normale. C'è da lavorare tanto - dice Paolo Bartolini, al timone del Tenda Bar di Pineta -. Le regole anti-assembramento bloccano tutti i banconi interni, ma è stata comunque una bella visione».

IL KURSAAL

Sabato è stato il gran giorno anche per il Kursaal di Riviera, che con il 20 giugno ha ufficialmente potuto riaprire la sua estate. «Abbiamo avuto centinaia di persone - spiega il titolare Riccardo Badolato -, comunque al di sotto della metà della capienza normale del locale. Tutto è stato tenuto sotto controllo: abbiamo aperto i varchi per l'ingresso prestissimo. Tutti i ragazzi sono stati bravissimi: avevano tutti la mascherina, abbiamo dovuto fornirne pochissime. Per precauzione abbiamo preso oltre mille mascherine per la stagione, per averle pronte. Sono rimasto stupito dal rigore delle persone. Certo, rispetto ad un sabato normale, abbiamo marciato a ritmo sicuramente ridotto, ma dopo il lockdown, dopo quello che è successo, già ripartire per noi era un miraggio». Al Kursaal «abbiamo aperto anche le quattro sale interne, ma la musica da ballo è stata messa solo all'esterno. Dentro ci si poteva solo sedere e c'era musica da ascolto. Le presenze ci sono state, siamo stati contentissimi: la gente ha rispettato le regole». Prima fra tutte la buona norma di prenotare: «Abbiamo attivato le prenotazioni via sms, via mail, con il numero verde e attraverso tutti i nostri canali».

IL TENDA

«Finalmente si è vista un po' di vita sabato a Lignano - gli fa eco Bartolini dal Tenda -. Ormai la gente si è abituata a prenotare, anche per piccoli numeri e questa è una bella novità. Abbiamo attivato un sistema via Facebook, che si avvia con un messaggio e attiva un cameriere virtuale del Tenda, che accompagna il cliente passo passo fino alla prenotazione». Un cameriere on line che ti chiama per nome, chiede il numero dei posti richiesti e la data della prenotazione. A pratica conclusa, arriva un messaggino di conferma. «Nessun problema di assembramenti - assicura Bartolini -. La gente fa la fila fuori e aspetta. Tutti con la mascherina. Poi, quando entrano e si siedono al tavolo, possono toglierla». Resta un ricordo l'autocertificazione per i congiunti che volevano sedersi vicino, un documento-primizia creato proprio al Tenda nell'immediato post-lockdown. «Non serve più. All'ingresso abbiamo messo un cartello, che dice che non ci assumiamo responsabilità per quelli che si siedono attaccati. Comunque, visto che non facciamo attività musicale, la gente rimane tranquilla seduta senza problemi. Sono tutti molto ligi alle regole».

Camilla De Mori

© RIPRODUZIONE RISERVATA

