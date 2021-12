Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL CASOUDINE «Per le quarantene nelle scuole friulane «il tempo zero individuato dalla circolare ministeriale del 28 ottobre è in realtà minimo tre giorni dopo». Lo dice Giovanni Duca, referente di Priorità alla scuola Udine. Secondo il monitoraggio fatto da Pas in modo artigianale sulle chat del movimento, su una ventina di casi che hanno riguardato le scuole regionali, 9 dei quali in provincia di Udine, i giorni dalla notifica al...