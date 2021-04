Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA BATTAGLIAUDINE Mentre si apprestano a riaprire le scuole dall'asilo alla prima media, continua la battaglia dei genitori contro la didattica a distanza. Non solo con le manifestazioni, ma anche sul fronte legale. È calendarizzata il 14 aprile in camera di consiglio al Tar del Lazio l'udienza sull'istanza di sospensiva per il ricorso presentato da una ventina di genitori friulani (delle province di Udine, Gorizia e Trieste) che agiscono in...