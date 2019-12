I friulani combattono contro obesità, alcol e fumo

IL RAPPORTO

UDINE (A.L.) In Friuli Venezia Giulia metà della popolazione (50,1%) ha un peso considerato nella norma; il 4,5% delle persone è considerato sottopeso, il 33,3% sovrappeso, gli obesi sono il 12,1%. I fumatori sono il 16,4% della popolazione, contro il 19,0% nazionale, per una media di 11,2 sigarette fumate al giorno, in linea con la media italiana. Gli ex fumatori sono il 26,2%, i non fumatori il 56,9%. Il 46,4% della popolazione di 11 anni o più consuma alcolici fuori pasto, di cui il 30,0% almeno una volta a settimana. Consumano alcolici tutti i giorni il 33,2% degli uomini e il 14,2% delle donne. Sono alcuni degli aspetti che mette in evidenza il rapporto «La Regione in cifre 2019», il documento statistico elaborato dall'amministrazione regionale arrivato al cinquantesimo. Una miniera di dati su popolazione, territorio, economia, lavoro, abitudini dei cittadini del Fvg che si trasforma anche in un supporto strategico per la programmazione del Governo regionale. Restando ad alcuni comportamenti della popolazione, il 30,0% delle persone di 3 anni e più pratica un'attività sportiva in modo continuativo (la media nazionale è pari al 25,7%). Percentuali molto più alte se si indaga il rapporto con internet e il mondo digitale: il 62,5% dei cittadini ha utilizzato internet nei 3 mesi precedenti alla rilevazione, ha consultato un wiki per ottenere delle informazioni, il 56,8% partecipa a social networks, il 30,3% condivide contenuti di propria creazione sui siti web e il 22,0% ha utilizzato internet per prenotare alloggi per vacanze. Il 76,2% delle famiglie della regione nel 2018 possedeva un collegamento a internet da casa e il 54,6% delle persone di 6 anni o più utilizza internet ogni giorno. Tra i motivi riportati del mancato accesso, quello principale è l'assenza di persone che sappiano utilizzare internet. Tale motivazione registra comunque una diminuzione: dal 54,3% nel 2017 al 52,2% nel 2018. Segue l'assenza di utilità percepita della rete, citata da un rispondente su tre. Quanto alla scolarità, nell'anno scolastico 2018-2019 si contavano in regione 26.986 bambini iscritti alle scuole dell'infanzia statali e paritarie (-856 rispetto all'anno precedente), 50.211 iscritti alle primarie statali e paritarie (-557), 32.062 iscritti alle medie (+240). Gli iscritti allesuperiori sono 48.980, 136 in più rispetto all'anno precedente: gli istituti tecnici contano 18.101 studenti, i licei scientifici 10.473, i licei classici 1.772 e i licei linguistici 3.633. Alle Università di Trieste e di Udine risultavano iscritti 30.124 studenti nell'anno accademico 2017-2018. Il gruppo di corsi più gettonato è quello medico e socio-sanitario, con 4.301 iscritti, seguito da ingegneria (4.072) e dai corsi letterari-umanistici (3.941 iscritti). I docenti universitari presenti nei due atenei nell'anno accademico erano 2.232, 1.102 all'Università di Trieste e 1.130 a quella di Udine. Più di un terzo (35,5%) della popolazione di 14 anni o più utilizza il treno almeno una volta all'anno. Il 76,9% degli intervistati è soddisfatto della frequenza delle corse (76,0% nel 2017), il 65,8% della puntualità (64,2% nel 2017), il 70,7% della comodità degli orari (67,7% nel 2017). L'autobus è stato utilizzato dal 25,4% della popolazione di 14 anni. Il 79,3% degli utenti si è dichiarato molto o abbastanza soddisfatto rispetto alla frequenza delle corse (media nazionale 55,4%).

