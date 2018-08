I forestali sono già pronti all'azione In allerta anche sul confine friulano

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA NOVITÀUDINE I 23 forestali del Corpo regionale che a turnazione settimanale contribuiranno a controllare il confine con la Slovenia per evitare l'ingresso di migranti sono pronti ad agire. Ieri, infatti, su coordinamento dell'assessore regionale alle Risorse forestali, Stefano Zannier, si è svolta una riunione operativa tra il direttore centrale dell'assessorato e il questore di Trieste, per definire «il protocollo attraverso il quale avverrà la collaborazione dei forestali con le forze dell'ordine», puntualizza Zannier. In sostanza,...