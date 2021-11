Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

GUARDIA DI FINANZAUDINE Nuovo sequestro di droga in città a Udine. Stavolta non è stato il parco Moretti ma bensì un'altra area verde della città ad essere scelta come luogo di spaccio, il Parco Brun, limitrofo a piazzale Chiavris. A finire nei guai un 29enne pakistano, operaio in una azienda della provincia.I finanzieri del Comando provinciale di Udine hanno tratto in arresto il giovane, M.V. le iniziali, residente a Tarcento,...