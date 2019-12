I FESTEGGIAMENTI

UDINE Più che raddoppiato il numero di transenne, addirittura triplicate le guardie giurate che, a spese del Comune, vigileranno sull'ultima notte dell'anno in piazza Primo maggio a Udine. Sarà un San Silvestro blindato quello che andrà in scena il 31 dicembre in Giardin grande.

LE MISURE

Come spiega l'assessore ai Grandi eventi Maurizio Franz, che salirà sul palco assieme al sindaco Pietro Fontanini e agli altri assessori un quarto d'ora prima dello scoccare della mezzanotte, «i controlli saranno potenziati, come concordato con le forze dell'ordine e il comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica, per cercare di garantire all'evento un livello di sicurezza sempre maggiore». In particolare, è stato previsto di mettere in campo altre 250 transenne oltre a quelle già in dotazione al Comune. Come spiegano in assessorato «ne avevamo previste 150, come lo scorso anno. Ma su richiesta della Questura e della Polizia locale, abbiamo stabilito di aumentarne il numero. Si prevede, infatti, un afflusso di pubblico maggiore rispetto allo scorso anno, per cui è opportuno aumentare la dotazione per permettere alle forze dell'ordine di garantire un maggiore controllo». Non solo, il Comune ha previsto anche di aumentare le guardie giurate schierate a San Silvestro, a fianco delle forze dell'ordine. «L'anno scorso erano due, mentre quest'anno saranno sei». La serata, ovviamente, avrà anche tutti gli altri presìdi richiesti ad un evento pubblico di questa portata, dalla vigilanza antincendio agli operatori della Croce rossa.

IL BUDGET

L'amministrazione aveva affidato la realizzazione dello spettacolo in piazza Primo maggio alla Pregi srl per 39.800 euro Iva esclusa (ossia 48.556 euro lordi). Le transenne extra richiederanno 3.250 euro Iva esclusa (ossia 3.965 euro lordi), un importo che rientra comunque nel cosiddetto quinto d'obbligo che l'amministrazione ha stabilito di applicare alla ditta appaltatrice. In totale, quindi, l'importo, così integrato, arriverà a 52.521 euro Iva compresa.

IL PROGRAMMA

I festeggiamenti inizieranno alle 22 con il dj friulano Kriss Simon, fra pop e reggaeton. A presentare la serata sarà Alexis Sabot. Alle 23 sul palco salirà LA Pink Armada (Diletta Pellizzer alla voce, Martina Rover, alla chitarra e voce, Silvia Boschiero, alla chitarra e voce, Elettra Pizzale al Basso e Jessica Birsa alla batteria), una cover band tutta in rosa che proporrà i pezzi rock internazionali più celebri dagli anni Settanta ad oggi, spaziando dai Queen ai Beatles, dai Rolling Stones ai Green Day.

A un quarto d'ora dalla mezzanotte scatterà il momento degli auguri alla città da parte del sindaco e della giunta. E partirà il conto alla rovescia, scandito da un maxi orologio proiettato sullo sfondo. Oltre allo show musicale, non mancheranno neppure quest'anno i fuochi d'artificio silenziosi, «per non spaventare gli animali», come rammenta Franz. «Vogliamo che il Capodanno udinese sia all'insegna, oltre che di un sano divertimento, anche del rispetto, ed è per questo che per la seconda volta abbiamo optato per uno spettacolo pirotecnico silenzioso che tenga conto di tutti gli animali che altrimenti potrebbero spaventarsi per i botti eccessivamente potenti». Lo spettacolo sarà curato dalla ditta Pirotecnica Sant'Antonio. Quando la mezzanotte sarà passata, la serata continuerà con tanta musica fino alle 2 del primo giorno del 2020. L'ultima mezz'ora di intrattenimento, dall'1.30 alle 2, sarà affidata di nuovo al Dee-jay Kriss Simon, che nel suo secondo dj-set spazierà da J-Ax a Baby k, da Elettra Lamborghini a Avicii, da David Guetta a Shakira, da Madonna a Bob Sinclair.

Camilla De Mori

