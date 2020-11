L'INIZIATIVA

UDINE Nell'aria si sente già il profumo di Natale, un Natale diverso (non si sa ancora quanto), ma che non rinuncia ai simboli tradizionali: a Udine, sono stati allestiti i due grandi abeti donati quest'anno dal Comune di Forni Avoltri, che verranno accesi, come tutte le luminarie, venerdì 27 novembre alle 18, nel corso di una cerimonia molto semplice (per evitare assembramenti). I due maestosi alberi sono stati posizionati rispettivamente in piazza Duomo e in via Lionello, di fronte al Municipio. Saranno soprattutto le luci a caratterizzare le festività dicembrine, in un anno in cui l'amministrazione ha dovuto rinunciare, causa restrizioni, al Capodanno (niente concerto né fuochi artificiali), alla pista di pattinaggio in piazza Venerio e agli eventi.

LUMINARIE

«Quest'anno spiega l'assessore al turismo e ai grandi eventi, Maurizio Franz -, illumineremo tutte e quattro le torri, una cosa cui tenevo da molto perché si tratta degli accessi alla città: Porta Aquileia, grazie ad ArrivaUdine-Saf, Porta Villalta, Porta Torriani e, finalmente, abbiamo il placet anche per Porta Manin. Saranno inoltre realizzati videomapping molto belli su diversi edifici, come il palazzo della Stazione ferroviaria, sul Palazzo Veneziano di piazza XX Settembre, sulla chiesa di San Francesco, dove saranno proiettate foto storiche di Udine e lo stemma della città. Palazzo D'Aronco sarà decorato con una cascata di luci e altre illumineranno Palazzo Morpurgo. Sarà molto suggestivo».

I BORGHI

Anche in molte vie e borghi cittadini le luminarie creeranno l'atmosfera natalizia: a partecipare al bando per ottenere il finanziamento ad hoc del Comune, sono stati Borgo Aquileia, Via Mercatovecchio (dove è arrivato anche un contributo da Amga-Hera), Largo dei Pecile, Borgo Grazzano, Borgo Gemona, Piazza San Cristoforo, Via Vittorio Veneto, nonché Cussignacco e Paderno. «Anche tutte le vie del centro storico saranno illuminate continua Franz -, grazie ai commercianti che si sono coordinati tra loro. E qualcosa sarà probabilmente fatto anche in via Poscolle e piazza San Giacomo». Saranno allestiti anche due presepi: uno a Palazzo D'Aronco e uno nella corte di Palazzo Morpurgo.

L'ASSESSORE

«Speriamo che la situazione si rassereni per Natale conclude l'assessore -, perché se l'evoluzione lo permetterà, potremo organizzare alcune piccole iniziative. Udine sarà comunque più bella che mai. Dovendo rinunciare ad altri eventi, abbiamo fatto uno sforzo particolare: penso che sarà un Natale molto più sentito, dato il periodo, che ci farà riflettere sulle cose che contano, i valori, gli affetti la ricorrenza religiosa. Vogliamo dare un messaggio di fiducia e speranza per tutti».

Alessia Pilotto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

