SOLIDARIETÀ

UDINE I militari del 4° Reggimento Genova Cavalleria sono stati protagonisti di una staffetta di solidarietà, alternandosi durante l'intera mattinata per donare il proprio sangue al Centro di medicina trasfusionale di Palmanova.

L'iniziativa si è svolta in occasione del 338° anniversario della fondazione del Reggimento, una tra le unità di cavalleria più antiche d'Italia con i suoi quattro secoli di storia. I Dragoni hanno voluto fornire, ancora una volta, un supporto concreto all'attuale emergenza epidemiologica.

La direttrice Lorena Zandomeni, ha ringraziato personalmente il Comandante di Reggimento per il significativo gesto di generosità da parte dell'Esercito e per le numerose unità di sangue e piastrine che sono state raccolte a favore delle attività di cura e assistenza ai malati. Apprezzamento e gratitudine sono stati espressi anche dal personale ospedaliero dell'Ospedale di Palmanova e dai cittadini che, al momento delle donazioni, si erano incuriositi per la presenza dei militari all'interno del nosocomio.

Il sindaco di Palmanova Francesco Martines parla di «un gesto significativo e importante, soprattutto nel pieno di un'emergenza che sta mettendo in difficoltà il nostro sistema sanitario regionale. Un'iniziativa di solidarietà a favore della comunità, delle persone che soffrono ma che rappresenta anche un ottimo esempio di comportamento. Palmanova e il Reggimento Genova Cavalleria hanno uno strettissimo rapporto»

BUTTRIO

Sempre in tema di dono de l sangue, gli alunni della 2B della media di Buttrio sono stati coinvolti in un piccolo progetto che li ha portati a conoscere l'Afds. Il presidente della sezione di Buttrio, Roberto Toti, si è subito reso disponibile per un collegamento video a distanza.zCi è sembrato strano - osserva la docente Elena Fabbro -, perché la scuola e l'associazione non distano più di due chilometri, ma ci siamo visti e sentiti attraverso la Lim. Il presidente, coadiuvato dalla consigliera Lisa Paoluzzi della sezione, ha guidato i ragazzi alla conoscenza del dono del sangue. «I ragazzi - commenta Fabbro - sono rimasti colpiti soprattutto dalla gratuità di un gesto che si fa verso degli sconosciuti, e hanno posto molte domande». L'incontro ha avuto una buona eco: i ragazzi hanno raccontato a casa l'esperienza, scoprendo di avere diversi parenti donatori, alcuni dei quali attualmente fermi perché intimoriti dalla pandemia, «ma sicuramente le abilità di persuasione dei ragazzi faranno effetto», aggiunge la docente.

