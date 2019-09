I dem: «Piano bici la Regione è in ritardo»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

MOBILITÀUDINE Affondo del Pd sulla mobilità a due ruote. «La Regione Fvg è in ritardo nell'approvazione del Piano regionale della mobilità ciclistica, il cui progetto doveva essere adottato già a marzo 2019. Accanto alle sfilate in occasione delle varie inaugurazioni di tratti di ciclabili in giro per il territorio, è necessario soprattutto un impegno nel dare una visione complessiva che garantisca azioni concrete per favorire la promozione di comportamenti virtuosi verso la salute e l'ambiente e una rete ciclabile sicura e organizzata...