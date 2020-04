I DATI

UDINE L'ultimo decreto targato Giuseppe Conte ha scontentato parecchie categorie in Fvg, ma soprattutto l'arrivo della fase 2 sta scaldando gli animi dell'opposizione in consiglio regionale sull'immediato futuro della sanità di casa nostra. Tema non facile dato che la guardia rimane alta anche per riorganizzare gli ospedali, basta guardare gli ultimi dati che hanno subìto una lieve impennata con 60 nuovi casi che portano il totale di positivi in regione a 2.977. E si registrano, purtroppo, 7 nuovi decessi. Sono morti anche due ospiti della casa di riposo di Paluzza. Salgono così a 271 i morti da Covid in regione, mentre sono stabili a 13 i pazienti ricoverati in terapia intensiva e gli altri ospedalizzati che sono 130, solo uno in più. I totalmente guariti salgono a 1.288 e i clinicamente guariti a 160. Sono 1.115, infine, le persone in isolamento domiciliare. La regione ha messo i ferri in acqua per tutelare le persone più fragili, pensando a riorganizzare i servizi per disabili, minori non accompagnati e anziani. Dall'altra parte, il Pd chiede un ritorno alla normalità per alcuni ospedali come quelli di Palmanova e Gorizia. «Con il calo dei pazienti in terapia intensiva, in una situazione gestibile attraverso gli ospedali hub, le strutture ospedaliere di Gorizia e Palmanova ritornino alle loro funzioni ordinarie», chiede il vice capogruppo del Pd in consiglio regionale, Diego Moretti ricordando che a metà marzo, l'aumento dei contagi rese necessario un incremento dei posti letto di terapia intensiva attivando anche Gorizia e Palmanova. Una scelta che oggi «sta suscitando preoccupazione tra gli amministratori locali, gli operatori sanitari e i cittadini, per l'effettiva temporaneità del provvedimento e il successivo ripristino, sulle quali ci furono le garanzie dell'assessore alla salute». Dai dem arrivano anche critiche sulla questione tamponi, o meglio sulla confusione che gravita attorno a questi test. «Nemmeno con la Fase 2 all'orizzonte, la gestione dei tamponi sembra essere stata chiarita. Dalla giunta regionale servono chiarezza e risposte, cose finora mancate. Dialogo e trasparenza non possono venire meno nella gestione dell'emergenza», afferma Nicola Conficoni, firmatario di un'interrogazione con cui chiede alla giunta Fedriga «quanti tamponi e a chi prioritariamente sono stati fatti in Friuli Venezia Giulia». Per il consigliere dem «questo silenzio da parte della giunta non può andare avanti. Serve chiarezza: dopo avere ignorato i quesiti in III Commissione, dicano in aula qual'è stata e qual'è la capacità di esecuzione dei test nei diversi territori della regione, quali esigenze vengono soddisfatte prioritariamente e se i tamponi vengono ripetuti». La gestione dell'emergenza non è stata facile e gli esponenti del Patto per l'Autonomia mettono le mani avanti rispetto a ipotesi di accentrare a livello nazionale il servizio sanitario del Fvg. «Al di là dei giudizi di merito sulle scelte operate dal Presidente Fedriga e dal vicepresidente Riccardi, che dovranno necessariamente essere oggetto di analisi una volta conclusa la fase più delicata di questa emergenza - afferma il capogruppo del Patto per l'Autonomia, Massimo Moretuzzo - riteniamo doveroso sottolineare che la competenza regionale sulla sanità non deve essere messa in discussione».

Lisa Zancaner

