CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

I DATIUDINE Il Friuli è al di sopra della media nazionale per consumo di sigarette illegali. La colpa? Second o gli analisti la nostra regione sconta la vicinanza al mercato sloveno.Nel 2018 sono state consumate in Italia 4 miliardi di sigarette contraffatte o di contrabbando con un mancato introito per le casse dello Stato pari a 730 milioni di euro con un incremento di 90 milioni di euro rispetto all'anno precedente. È quanto risulta da uno studio di Philip Morris International realizzato da Kpmg che evidenzia l'impatto e i costi economici...