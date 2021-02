I DATI

UDINE I numeri statistici certificano ciò che l'esperienza quotidiana ha sofferto e raccontato lungo i mesi del 2020: la montagna del Friuli Venezia Giuila sarà ancora più disabitata dopo questa pandemia. L'aumento della percentuale di decessi nei primi undici mesi di del 2020 rispetto alla media del quadriennio 2015.2019, infatti, è quasi da capogiro. Lo è in assoluto e ancor di più se paragonato all'andamento della mortalità nel capoluogo friulano, cioè a Udine.

Rispetto all'impennata dell'87,7% a Comeglians, del 70% a Cercivento, dell'81,2% a Suttrio, del 61,3% a Zuglio e anche a 23,4% di Tolmezzo, Udine ha registrato un aumento della mortalità da gennaio a novembre 2020 di 1,2 punti rispetto alla media dei quattro anni precedenti.

Sono le prime sintesi che si evidenziano nella lettura del Rapporto Inps sull'«Andamento dei decessi nel periodo 1°gennaio-30 novembre per gli anni 2015-2019 e per l'anno 2020 dati anticipatori sulla base del sistema Anagrafe nazionale della popolazione residente». Il Friuli Venezia Giulia nell'anno pandemico ha avuto un incremento della mortalità del 6,2% sulla media dei quattro anni precedenti. In termini assoluti, dai 13.466 morti in media del quadriennio precedente ai 14.306 dell'anno appena trascorso. Numeri importanti, ma che pongono la regione lontana dall'incremento di mortalità su base nazionale, che è arrivato al 13,8 per cento. In questo scenario, a Udine città la mortalità è aumentata complessivamente nei primi undici mesi del 2020 del 1,2% rispetto al quadriennio precedente, con un aumento della mortalità delle donne (+2,7%) molto più significativo di quello avuto tra gli uomini, addirittura in calo (-0,7%) rispetto alla media del quadriennio antecedente.

NOVEMBRE NERO

In tutta la regione il mese nero in attesa dei dati di dicembre è stato novembre, quando a livello regionale si è avuto un incremento del 55% sullo stesso mese del periodo 2015-2020. Una percentuale neppure lontanamente paragonale con il culmine della prima ondata, verificatosi ad aprile con un aumento della mortalità del 21,4 per cento. A Udine e nel resto dei Comuni la percentuale di novembre è pressoché sovrapponibile. Per quanto riguarda l'età dei decessi, nel capoluogo friulano il 2020 ha fatto più morti nella fascia 75-84 anni, dove l'incremento sui quattro anni precedenti è stato del 7,4 per cento. Più contenuto l'aumento nella fascia 85 e più (1,6%) e, addirittura in calo dell'11% i morti tra i 65 e i 74 anni. L'inizio dell'anno in cui è esploso il Covid-19 si era presentato sotto tutt'altre premesse. A gennaio, infatti, i deceduti erano calati in Friuli Venezia Giulia del 2,6% e addirittura del 5,1% a febbraio.

L'ANDAMENTO MENSILE

A marzo in regione ci fu un'impennata nell'indice di mortalità, poiché la percentuale salì dal -5,1% di febbraio al 12,7%, rispetto agli anni precedenti, Ad aprile ci fu il picco della prima ondata, con il 21,4% e poi la repentina discesa, con un -8,8% a maggio. Ad agosto, però, già i primi segnali di ripresa, arrivati al 2,9 a settembre, al 6,6% a ottobre e fino all'esplosione di novembre, con il +55%. Una percentuale molto importante ma non la più alta in Italia, dove nello stesso mese spicca l'incremento del 140% di mortalità in Valle Aosta, il 95% in Piemonte, il 76% in Trentino-Alto Adige, il 66% in Lombardia e il 58% in Liguria, regione molto simile al Friuli Venezia Giulia per la percentuale di anziani rispetto alla popolazione. La provincia di Udine nel 2020 ha avuto nei primi undici mesi un aumento della mortalità del 4,3% rispetto al quadriennio precedente; la provincia di Pordenone ha registrato un +10,9%. Quasi simile la percentuale di Gorizia (+5,5%) e di Trieste, +5,7 per cento.

Antonella Lanfrit

