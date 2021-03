Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

I DATIUDINE A causa del Covid-19, nel 2020, in Friuli Venezia Giulia vi sono stati 2.300 decessi in più. L'incremento più alto si registra in provincia di Pordenone. I dati diffusi dall'Istat, sebbene siano ancora provvisori, rivelano gli effetti della pandemia di Covid-19 sulla mortalità a livello nazionale e locale. Nella nostra regione nel 2020 si sono registrati 16.617 decessi, 2.299 in più rispetto all'anno scorso (+16,1%) e 2.177 in...