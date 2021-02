MANIAGO

Il Carnevale dei ragazzi è certamente la manifestazione più sentita nella città dei coltelli. Da sempre rappresenta un momento di svago che richiama decine di migliaia di persone, con decine di carri e centinai di figuranti in costume. Lo scorso anno la manifestazione si tenne per il rotto della cuffia. Nel 2020 il Coronavirus era appena stato scoperto per la prima volta in Italia e non c'erano ancora avvisaglie di quello che sarebbe accaduto di lì a poco. Considerate le notizie poco rassicuranti che stavano arrivando dalla Lombardia, l'evento si tenne comunque in tono minore, con grande attenzione: per fortuna non ci furono strascichi sotto il profilo sanitario, ma a posteriori si è corso un bel rischio.

NIENTE SFILATA

Quest'anno, al contrario, la situazione sanitaria e la necessità di scongiurare in ogni modo il pericolo di assembramenti ha impedito l'organizzazione della sfilata. Per la prima volta in 57 edizioni, il lungo serpentone che caratterizza l'ultima domenica di Carnevale, da Maniagolibero a piazza Italia, non si snoderà.

IL SEGNALE DI SPERANZA

Dal Comitato per il Carnevale dei ragazzi si è tuttavia voluto lanciare un segnale di speranza. «Abbiamo predisposto ugualmente l'allestimento della fontana della piazza - hanno fatto sapere i volontari -. Ovviamente, abbiamo lavorato in grande economia, perchè non avremo alcun introito dalle donazioni del pubblico che di solito si assiepa per assistere alla sfilata. L'unico contributo lo abbiamo chiesto al Comune. Non volevamo però far mancare questa nostra presenza che da oltre mezzo secolo rappresenta un evento che porta così tanta gioia e sano divertimento in città».

LA STORIA

«È la prima volta nella storia della manifestazione che non facciamo la sfilata - aggiungono i volontari -: nel 2016 ci fu un inverno molto piovoso, con svariati rinvii dell'evento, di domenica in domenica. A un certo punto, per non sovrapporci con altre manifestazioni, ci spostammo in primavera e la sfilata si tenne, magari con meno figuranti, in notturna, nel mese di aprile. Quest'anno non ci sono prospettive in tal senso. In ogni caso non mettiamo limiti alla Divina provvidenza - concludono i volontari, che sono assidui frequentatori della Parrocchia e della Casa della Gioventù -. Magari con i vaccini la situazione si risolve più in fretta del previsto e allestiamo qualcosa di eccezionale in estate. Per ora è solo una battuta: la cosa più probabile è l'arrivederci al 2022, con un'unica incognita: se sarà l'edizione 58 o la 57 bis, visto che questa l'abbiamo voluta celebrare ugualmente».

IL MOTTO

Dal Comitato per il Carnevale anche un invito alla scrupolosa osservanza delle norme anti-contagio: Prudenti, ma sorridenti, il motto che accompagna le scenografie della fontana, che riprendono anche l'altro tema forte della giornata odierna, la festa degli innamorati, con il patrono San Valentino.

Lorenzo Padovan

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA