L'APPELLO

UDINE Biglietti aerei non rimborsabili, nuovi eventi da organizzare, stipendi del personale per due mesi in più: lo spostamento a fine giugno comporterà un aumento delle spese per il Feff e Sabrina Baracetti chiede supporto: We need you. «Lanciamo un appello ai partner pubblici e privati ha detto ieri -; tra quanto è stato fatto e quanto ancora c'è da fare, abbiamo uno sbilancio stimato di circa 100mila euro. Non ci crediamo: la 22^ edizione sarà la migliore di sempre».

Un appello che il sindaco, Pietro Fontanini ha prontamente accolto: «Condividiamo la soluzione di spostare la manifestazione ha detto -: annullare il Feff sarebbe stato un grave danno per la città perché richiama molte persone da fuori con importanti ricadute economiche per il tessuto cittadino. Vi daremo una mano».

L'amministrazione, quindi, cercherà di aumentare il contributo di 90mila euro (10mila più dell'anno scorso) che ha già assicurato alla manifestazione. Non ha parlato di nuovi fondi, invece, l'assessore regionale alla Cultura, Tiziana Gibelli, che ha comunque rassicurato gli organizzatori sulle misure che il Fvg sta prendendo a sostegno delle imprese dello spettacolo: «Non dobbiamo incrementare la paura per un virus che è un'influenza più potente del solito ha detto -. Avendo messo in atto le misure necessarie, a garantire prevenzione e supportare un eventuale contagio che qui non si è ancora manifestato, credo a buon senso che la prossima settimana si possa ragionare sulla riapertura dei luoghi di cultura. Ad oggi, mi sento di essere ottimista ha aggiunto, per poi entrare nel merito del festival . Il Feff ha ricevuto un contributo regionale (circa 300mila euro, ndr) e non chiederemo indietro i soldi o non li decurteremo per parti di manifestazione non fatte: le spese sostenute e documentate saranno riconosciute come valide. Inoltre, la prossima settimana si discuterà la legge Sviluppoimpresa e inseriremo anche le imprese culturali tra quelle che avranno diritto ad un ristoro per i danni che stanno subendo». Secondo Gibelli, lo strumento dell'Art Bonus è la giusta via su cui puntare per il sostegno al Feff: «Chi mette soldi sui progetti culturali indicati sul sito della Regione ha spiegato -, ha diritto al 40% di sgravio fiscale immediato. Sono sicura che alla fine ci riusciremo. E non trascuriamo la possibilità di fare un festival digitalissimo, sfruttando i canali come lo streaming».

A dare la disponibilità logistica, anche nelle nuove date, è stata la Fondazione Giovanni da Udine: «Il festival andava salvato nonostante le avversità ha detto il presidente Gianni Nistri -; chissà che il rinvio non ci consenta di scoprire nuove forme e aggiunte che magari arricchiranno le prossime edizioni». A manifestare il sostegno alla rassegna è stato anche l'assessore comunale alla Cultura Fabrizio Cigolot: «Siamo sempre stati in contatto con il Cec perché eravamo preoccupati. Il Feff è l'iniziativa più importante in città ha detto -, di richiamo e per presenze esterne. In segno di incoraggiamento avevamo approvato qualche settimana fa il nostro contributo e l'utilizzo degli spazi. Poi è successo tutto ciò che è successo, ma qui non si lascia, si raddoppia!».

Soddisfatti per la conferma del festival, anche i commercianti udinesi: «È importante ha detto il presidente di Confcommercio Giuseppe Pavan -, che si sia riusciti a mantenere una manifestazione di questo rilievo. È un momento delicato, ma credo che l'accordo preso sia ragionato e ponderato e non penso che lo spostamento delle date comporterà situazioni negative per le attività economiche».

Al.Pi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA