UNIVERSITÀ

UDINE I corsi di laurea magistrale si presentano ai nuovi iscritti, con la voce di chi ha già frequentato e di chi sta seduto dall'altra parte della cattedra.

Al via gli Open Days delle lauree magistrali all'Università di Udine. La seconda delle due settimane dedicate all'offerta formativa post lauream dell'ateneo inizierà proprio nella giornata di oggi e proseguirà fino a venerdì 18 settembre con la presentazione delle Lauree Magistrali suddivise per Dipartimento.

Ogni giorno è prevista una diretta in cui docenti, tutor, studenti ed ex studenti racconteranno cosa significa studiare all'università di Udine e in che modo il corso di laurea proietta nel mondo del lavoro.

Tutte le dirette si svolgeranno nel pomeriggio, iscriviti per ricevere il programma di dettaglio in anteprima e poter seguire l'evento dalla classe dei relatori compilando il form: maggiori informazioni all'indirizzo www.uniud.it/opendays

Si comincia oggi alle 17 con il Dipartimento di Scienze agroalimentari, ambientali e animali (DI4A), si prosegue domani, martedì 15 settembre alle 17 con il Dipartimento di Area Medica (DAME) e il Dipartimento di Scienze matematiche, informatiche e fisiche (DMIF), mercoledì 16 settembre alle 17 sarà la volta del Dipartimento Politecnico di Ingegneria e Architettura (DPIA), mentre giovedì 17 settembre alle 17 saranno protagonisti il Dipartimento di Scienze giuridiche (DISG) e il Dipartimento di Scienze economiche e statistiche (DIES), per finire venerdì 18 settembre alle 16.30 con Dipartimento di Lingue e letterature, comunicazione, formazione e società (DILL) e il Dipartimento di Studi umanistici e del patrimonio culturale (DIUM).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA