I CONTROLLI UDINE Sei massaggiatrici cinesi che offrivano i propri servigi sotto

I CONTROLLIUDINE Sei massaggiatrici cinesi che offrivano i propri servigi sotto gli ombrelloni dell'arenile di Lignano Sabbiadoro sono state denunciate per esercizio abusivo della professione. Le sei donne sono incappate giovedì nei controlli interforze eseguiti in tutta la provincia sotto il Coordinamento della Questura di Udine nell'ambito della giornata per la lotta all'abusivismo commerciale e alla contraffazione indetta per il 2 agosto a livello nazionale dal Ministero dell'Interno.I controlli, coordinati con le previsioni adottate in un...