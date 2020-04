I CONTROLLI

UDINE Mentre si prepara la stretta per Pasqua e Pasquetta, con ingente dispiegamento di forze da parte di Carabinieri, Polizia di Stato, Esercito e Guardia di Finanza, continuano ad essere elevate le sanzioni in Friuli. Nella giornata di giovedì sono state 4.880 le persone controllate nell'ambito delle verifiche per il rispetto delle disposizioni per il contenimento della diffusione del Coronavirus. Di queste, 238 sono state sanzionate per inosservanza. Sono state 4 le persone denunciate per falso e 8 per altri reati. Sono stati inoltre 2.478 gli esercizi commerciali finiti sotto la lente. Uno di questi è stato sanzionato ed è stata disposta la chiusura provvisoria di un'attività. A Udine nella mattinata di giovedì cinque avventori sono stati sorpresi dai Carabinieri all'interno di un bar del centro che avrebbe dovuto rimanere chiuso al pubblico. Il titolare era intento a somministrare loro bevande alcoliche. Al termine dei controlli sono stati tutti sanzionati amministrativamente mentre il gestore è stato segnalato alla Prefettura per l'applicazione della sanzione accessoria della chiusura provvisoria dell'attività. Sempre nel capoluogo friulano si è riscontrato il caso di un ragazzo soggetto a quarantena che è uscito di casa per denunciare lo smarrimento della carta d'identità. Dopo gli accertamenti effettuati è emerso che il giovane era rientrato dalla Spagna a marzo e che il dipartimento di prevenzione lo aveva messo in isolamento domiciliare. Nonostante ciò si è presentato in caserma sostenendo di essere negativo dopo un tampone effettuato in un laboratorio privato. È stato denunciato per false dichiarazioni e sanzionato per non aver rispettato le prescrizioni. I militari infine hanno denunciato per minaccia aggravata un uomo di 74 anni residente in città, pregiudicato, che al culmine di una discussione scaturita per futili motivi, aveva minacciato con una pistola la vicina di casa. L'arma, poi rivelatasi giocattolo, è stata sequestrata. A Campoformido è stato posto ai domiciliari un uomo di 35 anni che deve scontare due anni e otto mesi di carcere, perché condannato per spaccio di sostanze stupefacenti, reati commessi nel corso del 2017.

