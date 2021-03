I CONTROLLI

UDINE Ben 300 persone controllate, un arresto, 16 denunce e 70 grammi di sostanza stupefacente sequestrata. Questo il bilancio dell'operazione antidroga portata a termine giovedì pomeriggio in Borgo Stazione a Udine, in collaborazione tra il Nucleo Investigativo del Comando Provinciale dei Carabinieri e dalla Squadra Mobile della Questura di Udine, sotto la direzione del Sostituto Procuratore della Repubblica di Udine Dott. Giorgio Milillo. Un dispiegamento di forze di circa un centinaio di persone che ha bloccato per qualche ora l'intero quartiere costringendo i residenti ad aspettare fuori dalle proprie abitazioni. Lo scopo dell'operazione è stato quello di intercettare un'organizzazione criminale dedita al traffico di sostanze stupefacenti e immigrazione clandestina, operante nella provincia di Udine. Complessivamente le indagini hanno consentito di raccogliere elementi di responsabilità penali nei confronti di oltre 30 persone, completando gli interventi portati avanti dall'autorità giudiziaria udinese a partire dai primi mesi del 2019.

LA PIANIFICAZIONE

L'operazione si è suddivisa in due fasce orarie: nella prima mattina è stata data esecuzione all'Ordinanza di applicazione di misure cautelari nei confronti di alcuni cittadini, con la contestuale effettuazione di perquisizioni personali e locali nei confronti di 12 indagati, compartecipi a vario titolo alle attività illecite connesse allo spaccio di sostanze stupefacenti e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Nel pomeriggio, invece, sono scattati i controlli per identificazione di soggetti gravitanti nelle aree urbane del borgo, nonché in altri luoghi abitualmente frequentati da soggetti dediti allo spaccio di sostanze stupefacenti. E' stato tratto in arresto un cittadino, denunciati poi a piede libero 16 persone, nonché sottoposto a sequestro oltre 70 grammi di sostanze stupefacenti di cui hashish, marijuana, cocaina ed eroina. Inoltre i militari del Nas e del Nil, hanno accertato violazioni amministrative per complessivi 7.000 euro e controllato tre esercizi pubblici, riscontrando violazioni in materia covid. Due uomini di nazionalità colombiana e tunisina sono stati accompagnati in Questura e muniti di decreto di espulsione in quanto irregolari sul territorio nazionale.

IL BILANCIO

Dopo gli interventi dell'operazione magnolia del 2018 e Afgha 2019 il pubblico ministero Milillo ha deciso di creare un gruppo composto da personale di entrambe le Forze di polizia a carattere generale per la prosecuzione delle attività in maniera congiunta. Le indagini si sono concluse con l'emissione delle Ordinanze eseguite, appunto, nella giornata di giovedì: tra i soggetti italiani di maggiore rilevanza spicca la figura criminale dell'udinese Z.D., 44 enne, tratto in arresto il 1 settembre 2019 e tutt'oggi detenuto. L'uomo accondiscendeva, previo compenso, alle varie richieste avanzategli dai trafficanti stranieri, rendendosi responsabile del trasporto della droga dalla Lombardia a Udine e anche del reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, in quanto aveva partecipato al trasferimento di alcuni cittadini stranieri provenienti dalla rotta balcanica a Udine. A seguito di un tentativo, non riuscito, di introduzione in territorio nazionale, tramite il valico confinario sloveno, di alcuni cittadini extracomunitari, registrato tra il 4 e 15 giugno 2019, da parte del Z.D. sotto la direzione organizzativa del pakistano J.R., tra il 17-18 luglio 2019 le attività di polizia hanno permesso di interrompere il traffico illecito con l'arresto in flagranza di reato, da parte delle autorità di polizia slovene di B.A., casertano 61 enne residente a Mortegliano, e complice di Z.D., mentre stava trasportando diversi clandestini dalla Slovenia in Italia. Per quanto riguarda i luoghi di spaccio emersi nelle indagini, oltre a borgo stazione e l'area del castello, sono stati individuati l'ex caserma Piave, detta in gergo area al muretto, e i parchi cittadini Moretti e Vittime delle Foibe. Presso la Piave avveniva prevalentemente lo spaccio di cocaina ed eroina, gestito da tre uomini pakistani e afghani destinatari delle misure cautelari personali, ad oggi irreperibili. L'ex caserma militare, blindata per via della sua robusta recinzione muraria, non è stata scelta certo a caso dai pusher, i quali, collocando delle vedette all'esterno del perimetro, riuscivano pressoché ad azzerare i controlli di polizia, trasformando l'area in un vero e proprio bazar dedito allo smercio al minuto di droghe pesanti.

IL PD

«Il lavoro delle forze dell'ordine è stato come sempre professionale e l'operazione in Borgo Stazione è stata condotta con la puntuale efficacia delle azioni di repressione del crimine. Però la sicurezza del territorio non può essere garantita da simili continui spiegamenti di forze, e purtroppo la Giunta Fontanini è ancora latitante dopo tre anni che amministra il Comune di Udine. Borgo Stazione si alza in città come simbolo del fallimento di Fontanini sul fronte della sicurezza», dice la consigliera comunale di Udine Eleonora Meloni (Pd).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

