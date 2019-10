CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

I CONTROLLIMALBORGHETTO Trasportavano in un furgone con targa rumena oltre una novantina di prodotti contraffatti di marchi famosi, ma grazie ai controlli della Polizia di Frontiera di Tarvisio, il loro tentativo di immetterli sul mercato italiano è stato interrotto. Lunedì gli agenti, impegnati in un controllo lungo la Pontebbana, all'altezza dell'abitato di Ugovizza, hanno fermato il mezzo Mercedes proveniente dall'Ucraina. A bordo cinque cittadini ucraini diretti in Campania. Gli agenti, insospettiti dalla poca chiarezza del conducente in...