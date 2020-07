I CONTROLLI

LIGNANO Lignano inasprisce le regole per il contenimento della pandemia, ma sorride anche per i nuovi arrivi di turisti, nonostante le bizze meteo (e le previsioni che non sempre ci azzeccano).

L'ASSESSORE

«Nelle giornate di sabato e domenica, appena trascorse, Lignano ha visto l'arrivo di parecchi turisti per soggiornarvi dice l'assessore locale al turismo Massimo Brini - però non siamo ancora in grado di dire che la ricettività lignanese sia al completo. Ci sono tuttora diversi appartamenti sfitti, ma non solo. In questo weekend sono mancati parecchi habitué di quest'ultimi fine settimana, quando la sera le strade del centro di Sabbiadoro e Pineta assumevano l'aspetto del ferragosto, tale era l'ammassamento di persone. Gli operatori dicono che questa diminuzione sia dovuta alle previsioni meteo poco confortanti». Accadde spesso che le previsioni parlino di forti temporali in Friuli, ma che invece a Lignano non cada una goccia d'acqua. L'abbondante arrivo dei vacanzieri di questo fine settimana ha colmato comunque la flessione dovuta agli incerti causata, sempre secondo gli operatori, dalle previsioni meteo.

TERRAZZA A MARE

Frequentare la spiaggia durante le giornate calde e afose, è indispensabile disporre di un po' di ombra, ecco allora che ci sono le cabine-spogliatoi e gli ombrelloni, ma i furbetti avevano scoperto l'ombra del pontile che porta alla Terrazza a Mare. In passato tale sosta veniva tollerata, ma con i nuovi regolamenti imposti dalla pandemia, non è più possibile. Non essendo valsi a nulla i vistosi cartelli, la Lisagest si è vista costretta a recintarlo con una rete di plastica, lasciando aperti alcuni varchi per passare da un lato all'altro del pontile. Ma ciò non è bastato.

LE SQUADRE

Ecco allora a sorvegliare sul rispetto delle regole, sia in quel tratto e lungo tutto il bagnasciuga, sono state formate delle squadre composte da associazione Carabinieri in congedo, Guardia costiera e Guardia costiera ausiliaria oltre che dagli uomini della Polizia municipale. Queste persone hanno il compito di fare osservare le normali regole di convivenza con il coronavirus. Nonostante un po' di brezza che ha mitigato l'afa dei giorni precedenti e il mare leggermente mosso, ieri sui pennoni della spiaggia sventolava la bandiera rossa. L'arenile era gremito di bagnanti, tanto che in diversi ingressi spiaggia era stato affisso il cartello del tutto esaurito.

ARRIVI

«È il quarto weekend dice l'impiegata di uno degli uffici spiaggia di Sabbiadoro - che registriamo il tutto esaurito con il materiale da spiaggia, poi il lunedì un calo notevole. Questa volta con i nuovi arrivi, bisognerà aspettare domani (oggi per chi legge ndr) per capire quanti saranno rimasti dei nuovi arrivati».

NAUTICA

Sul lato opposto della spiaggia, quello della nautica da diporto si sta muovendo a passi da gigante. Ieri a dir il vero non erano molte le imbarcazioni che avevano staccato gli ormeggi a causa del mare mosso, magari per raggiungere la vicina costa croata per una scorpacciata di pesce fresco. Ma si potevano invece vedere diverse imbarcazioni a vela e parecchi surfisti fra un'onda e l'altra. Nella giornata di ieri la temperatura dell'aria era di 24,9 gradi quella dell'acqua 25.

Enea Fabris

© RIPRODUZIONE RISERVATA

