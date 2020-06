I CONTI

UDINE Roma non ha ancora risposto alla richiesta regionale di cancellare le poste da oltre 700 milioni che il Friuli Venezia Giulia deve allo Stato quest'anno e il prossimo - quale partecipazione al coordinamento di finanza pubblica - al fine di far fronte alla diminuzione delle entrate originate dalle conseguenze prodotte dal Covid-19. Ciononostante, le urgenze quotidiane generate dal Coronavirus richiedono un ripensamento dell'interno piano finanziario previsto per il 2020 e oggi la Giunta regionale si riunirà con all'ordine del giorno proprio la predisposizione di un nuovo documento contabile.

L'APPUNTAMENTO

In sé non è straordinario, poiché questi sono i giorni in cui abitualmente l'amministrazione regionale prepara il disegno di legge per l'assestamento di bilancio, che arriva in Aula a luglio. Straordinaria però sarà la seduta odierna dell'esecutivo e, soprattutto, la portata dell'intervento rispetto alla Finanziaria licenziata a dicembre 2019. Da allora sono passati molto più dei 6 mesi temporali, dato ciò che è successo nel frattempo. È stato lo stesso presidente della Regione, Massimiliano Fedriga, il 19 maggio, a parlare esplicitamente di «riscrittura della legge di Bilancio», perché «siamo in un momento non paragonabile a due mesi fa e far finta che non sia successo niente sarebbe sbagliato, quindi dobbiamo andare a ricalibrare tutti gli interventi». Un'operazione chiesta ripetutamente anche dalle opposizioni, in particolare dal Pd.

NUOVI OBIETTIVI

Al di là dei dettagli, è evidente che un peso importante lo avranno le voci riguardanti la politica economico-industriale che la Regione dovrà sviluppare nei prossimi mesi, per ridare prospettive a un'economia che, per ora, sembra significativamente segnata dalla crisi. Un'indicazione in tal senso l'ha data proprio l'assessore regionale alle Attività produttive, Sergio Bini, al termine della discussione che la scorsa settimana ha finito con l'approvare all'unanimità la legge SostegnoImpresa, nella visione della Giunta regionale l'ultima della fase emergenziale. «A questa norma - ha detto in quell'occasione - seguirà una legge organica che conterrà i temi prospettati in SviluppoImpresa e attualizzati cui si legheranno i nuovi pilastri del rilancio tra i quali il tema della capitalizzazione delle pmi, l'individuazione dei settori strategici, l'attrazione degli investimenti, la riforma dell'accesso al credito agevolato e l'economia green e sostenibile».

IL TERRITORIO

Occorrerà capire, poi, le necessità degli enti locali, con i bilanci comunali destinati a risentire, non meno di quello regionale, per i mancati introiti delle imposte locali, i cui incassi sono stati posticipati o ridotti come misure di sollievo per imprese e cittadini alle prese con gli effetti della pandemia. E poi le voci riguardanti le politiche attive del lavoro, i sostegni alla famiglia e alla scuola, quest'ultima da settembre protagonista di uno scenario inedito. Quanto alla sanità, dopo lo stress di questi mesi, bisognerà verificare se avrà necessità di coperture per la «nuova» normalità, in cui i servizi territoriali saranno sempre più importanti.

SFIDA TRIESTE-ROMA

Se Fedriga e i suoi assessori iniziano a preparare una bozza di manovra, il Consiglio regionale si riunirà con la Commissione Paritetica il 23 giugno per un incontro incentrato principalmente sulla ridefinizione dei Patti finanziari fra Stato e Regione alla luce della crisi sanitaria-economica, in apertura della prima di due giornate di lavori d'Aula che riserveranno ampio spazio anche alla Sessione europea. Lo ha stabilito ieri la conferenza dei capigruppo, riunita in

videoconferenza e coordinata dal presidente dell'Assemblea legislativa, Piero Mauro Zanin, alla presenza dell'assessore

delegato ai rapporti con il Cr, Pierpaolo Roberti, fissando anche tra il 21 e il 23 luglio le sedute di Consiglio necessarie per approvare l'Assestamento di bilancio.

ASSE TRIESTE-BRUXELLES

Mentre s'attendono risposte da Roma, si avanzano richieste all'Europa. «Semplificazione e cooperazione legislativa, massima sinergia fra enti e realtà territoriali», ma anche «necessità di potenziare la sede di rappresentanza che la Regione ha a Bruxelles» sono infatti le richieste più importanti emerse ieri in V Commissione consiliare, presieduta da Diego Bernardis, impegnata nella sessione europea. Dal Consiglio, la prossima settimana uscirà una proposta definitiva degli input da portare al Bruxelles attraverso il Governo italiano. Ieri sono stati auditi gli europarlamentari eletti in Fvg, Elena Lizzi, Marco Dreosto e Marco Zullo. Per la Giunta c'erano gli assessori Stefano Zannier e Tiziana Gibelli. Intervenuti anche Dorino Favot e Franco Brussa, rispettivamente vertici regionali dell'Anci, dell'Aiccre, il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa. «La Regione è determinata a portare la volontà dei cittadini sui tavoli dove si discute del futuro dell'Ue. Riteniamo sia ormai urgente modificare i Trattati europei, poiché la mancanza d'iniziativa legislativa del Parlamento Ue rappresenta un grave vulnus alla rappresentanza democratica», ha sostenuto Zanin.

Antonella Lanfrit

