TRIESTE (an.la.) Storni interni nei singoli capitoli di spesa della Regione, non una vera manovra di assestamento di bilancio che, «in questo momento non è possibile, per la Regione Friuli Venezia Giulia». È toccato ieri all'assessore alle Finanze, Barbara Zilli confermare così il fatto che quest'anno a luglio non ci saranno risorse aggiuntive per le diverse voci di spesa e di investimento della Regione. Tutti i margini di azione li ha prosciugati l'emergenza Covid-19. Il disegno di legge approvato ieri dalla Giunta 16 articoli è quindi molto tecnico e per nulla politico-strategico. «Abbiamo preso atto della situazione di stallo nella trattativa con il Governo ha spiegato Zilli - riguardo al riconoscimento delle somme per il minor gettito per le casse della Regione causato dalla pandemia e all'incognita ulteriore che riguarda il rimborso delle spese sostenute dalla Regione per fronteggiare il Coronavirus. Detta altrimenti, finché il governatore Massimiliano Fedriga non avrà una risposta rispetto ai 700 milioni di entrate stimate in meno e al rimborso sui 160 milioni spesi dalla sanità per l'emergenza, si ferma davanti «a una situazione che ingessa inevitabilmente il nostro bilancio». Il disegno di legge arriverà in consiglio a fine luglio. Salvo novità, nel disegno di legge capitoli come le Attività produttive, Trasporti, Lavoro e Famiglia recano la dicitura «Non ci sono disposizioni normative, né variazioni contabili al momento». L'articolo in materia sanitaria prevede un milione di euro al Fondo povertà per interventi per far fronte al disagio economico determinatosi anche a seguito dell'emergenza sanitaria. Si autorizza a finanziare con 150mila euro la Fondazione Well fare Pordenone, realtà per il microcredito e l'innovazione sociale; tra gli enti di decentramento regionale c'è la ripartizione del milione già previsto nella Finanziaria 2020 (410mila euro Ud, 235mila a Ts e Pn, 101mila a Go). È soppresso il trattamento economico aggiuntivo ai vice direttori centrali preposti a servizi. Sono messi a disposizione da qui al 2022 fino a un massimo di 22.800 euro totali per i produttori di Pitina. Per i Consorzi di bonifica, invece, fino a 250mila euro.

