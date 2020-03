I CONTAGIATI

UDINE Si è trasmesso all'Università di Udine, durante un corso di agronomia, il contagio da coronavirus che interessa tre docenti dell'ateneo friulano e una ricercatrice di Trieste, tutti presi in carico dal sistema sanitario regionale. A portare il Covid-19 in Friuli è stato un agronomo piemontese invitato come relatore all'incontro tenutosi tra il 20 e il 22 febbraio. Sono stati gli operatori del Piemonte, dove aver ricostruito la rete dei contatti del contagiato, ad allertare il Friuli Venezia Giulia. Gli altri due casi accertati in regione sono a Gorizia: l'impiegato 50enne contagiato all'ospedale di Treviso non ha più nè febbre nè tosse, ma un suo collega di lavoro è risultato positivo. Anche lui è stato messo in quarantena domiciliare.

IL QUADRO

Durante la conferenza stampa convocata ieri a Trieste dal presidente della Regione Massimiliano Fedriga e dal suo vice Riccardo Riccardi, si è appreso che i test ai quali sono stati sottoposti i tre docenti di Udine e la ricercatrice triestina sono stati inviati all'Istituto Superiore della sanità. Tutto il personale dell'albergo udinese dove alloggiava il docente piemontese è risultato negativo ai tamponi. Dai controlli sui 50 partecipanti al convegno, è risultato positivo un professore ceco di 68 anni. Dopo essere rientrato a Praga, si era messo in quarantena domestica dal 26 febbraio: ha incontrato soltanto sua moglie. Ieri mattina, intanto, all'esterno del padiglione 9 dell'ospedale di Udine sono state eseguite circa una trentina di prove tampone. «Al momento in regione sono stati effettuati 243 tamponi, sei dei quali sono risultati positivi, altri sedici li stiamo monitorando, mentre 68 persone si trovano in isolamento. Le persone che hanno avuto contatti più stretti con i casi conclamati sono state messe in quarantena domiciliare, anche se non presentano sintomi», ha precisato Riccardi. «Nello specifico - ha aggiunto il vicegovernatore che ieri in mattinata ha affrontato la situazione sin dall'alba con il Comitato operativo della Protezione civile di Palmanova - il primo caso di Gorizia è sintomatico. Ci risulta che oggi la persona stia meglio. I tre docenti di Udine sono asintomatici, quello di Trieste è sintomatico. I servizi di prevenzione stanno ricostruendo tutta la catena di coloro che hanno avuto rapporti con queste persone affinchè il virus non si propaghi». I tre casi «udinesi e quello di Trieste - ha fatto presente Riccardi - si riferiscono a un evento tenutosi in una delle sale dell'Università di Udine: ragione, questa, della richiesta al Governo del cambio di rotta. Si è trattato di un incontro tra docenti e non di una lezione a gli studenti».

LA REAZIONE DELLA CITTÀ

«Non facciamo allarmismi sui tre casi di Udine, bisogna prima capire di che casa si tratta e poi sarà la Regione a prendere eventuali provvedimenti, se necessario», si è affrettato a dichiarare a metà mattina il sindaco di Udine, Pietro Fontanini. «Si tratta per ora di pochi casi - ha proseguito - quindi non si parla di possibili zone rosse, casomai la Regione valuterà se continuare a tenere chiuse le scuole com'è accaduto questa settimana». E così è stato. Anche l'assessore comunale alla Sanità, nonché medico, Giovanni Barillari, smontato dal turno di notte al Santa Maria della Misericordia, ha tranquillizzato la popolazione. Il rettore dell'Università, Roberto Pinton, ha spiegato che «da sabato stiamo collaborando con l'autorità sanitaria locale per attuare tutte le azioni necessarie e utili a contenere i rischi di estensione del contagio ed è in corso una stesura riguardo le azioni da intraprendere nell'immediato futuro». Il rettore ha poi gestito la giornata organizzando la gestione dell'emergenza in concerto con le direttive regionali e le autorità competenti. All'interno dell'ateneo verrà richiesta la sola presenza delle autorità competenti per la prevenzione della diffusione del contagio.

GORIZIA È TRANQUILLA

«I contagiati di Gorizia stanno bene ed è merito anche del sistema di prevenzione e gestione dell'emergenza messo in atto in regione», ha spiegato il sindaco di Gorizia Rodolfo Ziberna, che ha tenuto aggiornati i suoi concittadini attraverso la sia pagina Facebook. «Nella riunione di giunta, presenti anche i rappresentanti della Protezione civile comunale, abbiamo fatto il punto della situazione e invito a evitare allarmismi assolutamente ingiustificati. Il sistema sta funzionando bene - ha precisato - e i controlli consentono un'immediata presa in carico delle persone con profilo sospetto».

