Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LO SCENARIOPORDENONE La curva dei contagi torna a calare praticamente in tutta Italia. Lo testimonia il -10 per cento registrato tra lunedì e domenica scorsi. È la coda della quarta ondata, la più tenue di tutta la storia della pandemia. Ma il Friuli Venezia Giulia in questo caso viaggia purtroppo in controtendenza. È infatti tra le due regioni (più una provincia autonoma, quella di Bolzano) in cui i nuovi casi sono aumentati negli...