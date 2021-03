Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LE REAZIONIUDINE La Federconsumatori del Friuli Venezia Giulia, ancor prima della recente sospensione della somministrazione del vaccino Astra Zeneca in seguito ripresa ha ricevuto «diverse richieste riguardo alle modalità di somministrazione del vaccino alle categorie protette, in particolare per i non autosufficienti che attendono di ricevere la vaccinazione presso il proprio domicilio». Molti di loro, come spiega l'associazione in una...