I COMUNI

UDINE C'è chi, come il sindaco di Paularo, il mini lockdown, se lo augura «per guarire le ferite». E chi, invece (e la lista è più lunga), non ha gradito affatto di vedere il nome del suo paese nella lista filtrata sui media dei Comuni a rischio (ipotetica) zona rossa. Ma tutti dicono la stessa cosa: i numeri non tornano. Fra i dati ufficiali e i casi di cui hanno contezza loro, che in paese ci vivono, c'è uno iato inspiegabile. Tanto che, per colmarlo, c'è anche chi, come il sindaco di Carlino, ha chiamato uno per uno tutti i 109 contagiati.

I SINDACI

Anche Manlio Mattia (Sutrio) ieri si è attaccato al telefono per cercare di capire l'incidenza attribuita al suo comune: «Non capisco da esca». La zona rossa? «Non avrebbe un impatto particolarmente alto sulla popolazione. Abbiamo gli alimentari, le scuole, la farmacia. I bar e i ristoranti sono chiusi. Non cambierebbe molto. Non si potrà più fare la passeggiata. Siamo anche disponibili con il medico di base a fare i tamponi drive in nella zona vicino al campo sportivo, ma aspettiamo risposte». Per i piccoli paesi montani, d'altronde, la zona rossa è quasi già nella conformazione geografica, tanto che Francesco Martines (Palmanova) si chiede a cosa serva fare lockdown «in paesini con 200 abitanti, che non potranno dare grandi benefici in termini di percentuali. I problemi riguardano i grandi assembramenti dei grossi centri».

A Paularo il sindaco Daniele Di Gleria dice chiaro che «io sono per lo stop nel mio paese. Me lo chiedono anche i concittadini, che chiedono di fermarsi per ripartire alla grande. Altrimenti non riusciremo mai ad arginare la ferita. Sono d'accordo con le zone rosse. Non possiamo permetterci di perdere altro tempo». Anche secondo lui però «il database fornito dal dipartimento purtroppo non è aggiornato. Non metto in dubbio che abbiano grosse difficoltà. Ma mi attengo ai numeri dei medici di base». «Non ci piacerebbe diventare zona rossa - dice Sandra Romanin (Forni Avoltri, 620 abitanti) dopo che nella prima fase siamo stati covid free, ma non cambierebbe tanto le abitudini dei nostri cittadini. Siamo una zona rossa naturale. Ma almeno non ci tolgano la possibilità di camminare nel bosco da soli. Purtroppo le cifre non sempre ballano, fra i dati ufficiali e la situazione reale. Forse dipende dal fatto che alcuni hanno fatto il tampone a Udine, altri a Tolmezzo, altri privatamente».

Loris Bazzo, sindaco di Carlino (e infermiere di professione) negli ultimi giorni ha fatto «da tracciante. Colto da disperazione, perché il dipartimento di prevenzione mi riproponeva gli stessi numeri da settimane, ho sentito 109 persone, contagiate da ottobre a oggi, compresi i guariti. A oggi le persone positive sono 13. Ho detto anche a Riccardi che la Protezione civile ha dati vecchi. Il sistema è ingolfato». La zona rossa da lui «non sarebbe giustificata - dice -. 20 giorni fa ho emanato un'ordinanza e ho interdetto l'accesso a tutte le strutture pubbliche: ho già pagato e i risultati li ho raccolti». A Marano, Mauro Popesso si affida ai dati dei medici di base: «Mi dicono attualmente 7 positivi. Lascerebbe un po' di amarezza se chiudessero noi (e infatti il nome ieri non circolava ndr) e non chi ha fatto assembramenti. Lancio un grido di rabbia perché tanti problemi arrivano sulla scrivania di noi sindaci, perché non abbiamo una scrivania sotto cui lasciarli. Siamo l'ultimo avamposto». «Siamo passati da Fedriga in piazza contro il Governo per le chiusure alle 18 agli attacchi sulla zona arancione mentre il tracciamento saltava», ricorda Cristiano Shaurli (Pd) che invita a «collaborare con i sindaci».

Camilla De Mori

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA