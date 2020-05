INTERROGAZIONE DEL PD

I consiglieri Pd Sara Rosso e Alessandro Venanzi pongono l'accento in una interrogazione sul ritardo dell'amministrazione di Udine nell'erogare i contributi per le iniziative realizzate dai commercianti e dalle commercianti nel periodo natalizio.

Il termine per la rendicontazione scadeva, infatti, il 28 febbraio e, a oggi, segnalano i consiglieri «non solo non è pervenuto alcun contributo ma gli uffici, interrogati da diversi negozianti, non sanno con esattezza nemmeno indicare una data entro la quale i fondi verranno erogati».

«Il 18 ottobre 2019 - aggiungono i consiglieri -veniva presentato dal Comune a tutti i commercianti il bando per l'assegnazione di contributi per le festività natalizie. Proprio nell'occasione, così come in momenti successivi, l'assessore alle attività produttive Maurizio Franz e le responsabili degli uffici competenti rassicuravano ripetutamente che il contributo sarebbe pervenuto in tempi celeri (poche settimane dalla scadenza del termine ultimo per la rendicontazione). Siamo a maggio e tutto tace. Si consideri che per onorare i termini di pagamento con i rispettivi fornitori e per rispettare le caratteristiche del bando, molti/e commercianti hanno dovuto anticipare ingenti somme di denaro. A peggiorare la situazione poi, è intervenuta chiaramente la crisi di liquidità causata dalla pandemia. Nonostante ciò, dal Comune nessuna data certa».

