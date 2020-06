I COMMENTI

UDINE È vero che la crescita dei depositi bancari è indice di solidità, ma va letta dall'altra parte: riflette i timori delle famiglie, che non spendono, e quelli delle imprese, che non investono. La presidente degli industriali di Udine, Anna Mareschi Danieli, ascoltando i dati e le analisi di Bankitalia sull'economia del Friuli Venezia Giulia 2019 e prima parte del 2020, ieri ha posto subito l'accento su uno dei segnali positivi emersi dall'indagine, ovvero una maggiore solidità finanziaria delle imprese rispetto alla grande crisi di inizio Millennio e un minor indebitamento delle famiglie. Vero, ha in sostanza sottolineato la presidente, ma il dato può avere una doppia lettura e lei, nei depositi che crescono e nella liquidità che aumenta, intravvede la paura, più che il coraggio che serve in questi momenti. «Siamo entrati in una fase di congelamento generale ha affermato - il Coronavirus, ci ha trascinati in una recessione con una velocità incredibile che è come una zavorra per la nostra ripresa». Ciò non vuol dire, però, che da Confindustria si veda ancor più nero di ciò che è. Se, infatti, si mettono in riga le criticità le imprese dovranno smaltire le scorte per assenza di ordini e per cancellazione di ordini già presenti in portafoglio; la domanda estera risentirà della contrazione del commercio mondiale; le famiglie continueranno a essere prudenti - si evidenzia anche che «le vie di uscita ci sono e faremo ogni sforzo per percorrerle». Sul fronte delle aziende «dovremo essere estremamente flessibili, aperti ai cambiamenti»; su quello istituzionale «occorre essere capaci di gestire un eventuale ritorno dell'emergenza sanitaria con tempestività ed efficacia». Mareschi Danieli ha, inoltre, promosso l'Europa: «Non possiamo negare che il mutato atteggiamento, in particolare nei confronti dei Paesi più colpiti dalla pandemica come il nostro, rappresenti una discontinuità e opportunità in primis per la creazione finalmente di una vera e propria Europa federale». Hanno cercato il positivo nei dati di Bankitalia il segretario regionale del Pd, Cristiano Shaurli, e il responsabile economia del partito, Renzo Liva. «È punto di partenza positivo che Banca d'Italia, pur descrivendo un quadro di forte contrazione e problematicità del quadro economico, intraveda per il Nordest e per la nostra Regione dati relativamente migliori», ha detto Shaurli. «In questo quadro ha aggiunto Liva è importante non disperdere le energie in battaglie inconcludenti e di carattere squisitamente politico, per concentrarsi invece su scelte, priorità e progetti che consentano di indirizzare le risorse ai settori più colpiti e a quelli che hanno effettive possibilità di recupero e rilancio anche dal punto di vista occupazionale. Da qui la nostra rinnovata sollecitazione verso la manifattura e le sue varie filiere».

